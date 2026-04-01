롯데百 인천점, 3년 재단장 마치고 1일 오픈

롯데백화점 인천점(사진)이 3년간의 재단장을 마무리하고 ‘수도권 서부 첫 매출 1조 원 백화점’을 목표로 5월 1일 다시 문을 연다.
롯데백화점은 인천 미추홀구 인천점의 재단장(리뉴얼)을 모두 마무리하고 다음 달 1일부터 전 매장을 공개한다고 28일 밝혔다. 롯데백화점은 2023년 리뉴얼을 시작한 뒤 미래형 식품관 ‘푸드 에비뉴’를 시작으로 2024년 3967㎡(약 1200평) 규모의 체험형 프리미엄 뷰티관, 지난해에는 프리미엄 키즈관, 여성·럭셔리 패션관을 순차적으로 공개해 왔다.
인천점 리뉴얼은 성장하는 인천 상권에 맞춰 프리미엄 수요 확대에 맞춘 ‘핀셋 전략’에 따라 진행됐다. 핵심 매장인 1층 럭셔리관도 이달 재정비를 마쳤다. 피아제, 불가리, 티파니, 부쉐론, 그라프 등 하이엔드 주얼리와 시계 브랜드를 대거 강화했으며, 몽클레르 매장을 국내 최대 규모로 확장했다.
재단장에 의한 실적 개선 효과도 뚜렷하게 나타나고 있다. 인천점의 올해 1분기(1∼3월) 매출 증가율은 롯데백화점 모든 점포를 통틀어 최상위권 수준인 20%대로 나타났다. 지난해에는 연 매출 8300억 원을 달성하며 처음으로 8000억 원대 점포에 올라섰다. 우수 고객 매출 역시 지난해 20%가량 상승했다.
롯데백화점은 인천점을 중심으로 쇼핑, 문화, 엔터테인먼트 등을 한데 모은 ‘롯데타운 인천’ 조성에 속도를 낸다는 방침이다. 노후화된 인천종합버스터미널을 인접 부지로 옮겨 새롭게 짓고, 기존 터미널 부지를 복합 개발하는 ‘터미널 최신화’ 공사도 올해 하반기부터 추진한다. 정동필 롯데백화점 인천점장은 “3년에 걸친 프리미엄 리뉴얼을 마무리하며 ‘넥스트 1조 백화점’ 진입을 위한 준비를 끝냈다”며 “차세대 프리미엄 백화점으로 지속적으로 성장시킬 것”이라고 말했다.
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