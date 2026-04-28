더본코리아, 6월 빽다방 브랜드 리뉴얼 돌입… “가맹점 매출 활성화 기여”

더본코리아가 보유한 브랜드 중 가장 규모가 큰 빽다방이 올해 6월 리뉴얼에 돌입한다.
더본코리아는 지난 27일 서울 서초구 별관 창업설명회장 회의실에서 제6차 ‘더본코리아 상생위원회’ 정례회의를 열어 ‘빽다방 브랜드 리뉴얼’ 추진에 대한 결의를 진행했다고 28일 밝혔다.
더본코리아 상생위원회는 가맹점 대표와 본사 임원, 외부위원 등 3자 구도로 실질적인 상생 구조를 제도화하는 공식 협의체다. 지난해 6월30일 출범했다.
이번 6차 상생위원회의 핵심 성과는 ‘빽다방 브랜드 리뉴얼’ 추진에 대한 결의 확정이다. 더본코리아는 지난해 하반기부터 빽다방에 대한 외부 전문 컨설팅을 진행했으며, 올해 3월부터 전국 빽다방 점주연수회를 25회 진행하면서 점주들의 의견을 모았다.
결의에 따라 빽다방은 오는 6월 중 론칭 20주년 기념 브랜드 리뉴얼을 진행한다. 브랜드 BI 개편부터 신메뉴 출시, 통합 멤버십 론칭, 프로모션 등을 대대적으로 진행한다. 이를 통해 브랜드 이미지를 회복하고 가맹점 매출 활성화에 기여하겠다는 계획이다.
한편 더본코리아는 본 회의에 앞서 지난 1~19일까지 16개 외식브랜드에서 진행된 ‘고객 감사 외식 통합전’의 결과를 보고했다. 이에 따르면 참여 브랜드 전체 점포의 평균 매출 전월 동기 대비 30% 이상 증가했고, 영수건수는 41% 신장했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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