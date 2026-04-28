고유가에 버스·지하철 북적…정부 “출퇴근 시간 배차 늘린다”

29일부터 출퇴근 시간 혼잡 구간 열차와 버스 배차가 늘어나고 모두의카드 혜택이 확대된다. 중동 전쟁발 고유가로 대중교통 이용이 늘어나면서 교통 혼잡도를 낮추고 이용 혜택을 늘리려는 정부 대책에 따른 것이다.
국토교통부는 출퇴근 대중교통 혼잡 완화 종합대책을 28일 발표했다. 국토부에 따르면 이달 2일 석유 자원안보위기 경보 ‘경계’ 단계 발령으로 차량 2부제 등이 시행되면서 대중교통 출퇴근 통행량이 전년 대비 4.1% 늘었다. 서울지하철에서 혼잡도 150%가 넘는 구간은 지난달 11개에서 이달 30개로 약 3배 증가했다.
이를 해소하기 위해 우선 출퇴근 시간대 혼잡이 심한 구간은 광역·도시철도와 광역·시내 버스 운행이 확대된다. 선제적으로 혼잡도가 높은 서울 시내버스 196개 노선과 신분당선 정자∼신사 구간 운행을 평일 기준 4회 늘렸다. 서울지하철 2·7호선 중 최대 혼잡도가 150%였던 사당∼방배, 철산∼가산디지털단지 구간도 운행을 18회 증편했다.
출퇴근 수요가 많은 대방, 신길, 개봉, 동암, 제물포역에서는 경인선(1호선 동인천∼용산) 급행열차를 활용해 하루 15회 정차 횟수를 늘릴 예정이다.
앞서 이달 8일 시작한 공공부문 승용차 2부제와 공영주차장 5부제는 석유 경보가 ‘심각’ 단계로 격상될 경우 민간으로도 확대하는 방안을 검토한다. 5월 중 부제 참여 시 차량 운행이 감소하는 만큼 자동차 보험료를 할인하는 특약 상품을 선보이고 민간 참여를 유도할 계획이다.
이달부터 9월까지 모두의카드 환급 기준 금액은 50% 인하된다. 기존에는 일반 국민 기준 모두의카드 이용 금액이 6만2000원을 초과해야 환급받을 수 있었는데, 앞으로는 3만 원만 넘으면 초과 금액을 전액 돌려받을 수 있게 된 것이다. 또 출퇴근 전후로 지정된 시간에 대중교통을 이용하면 환급률이 30%포인트 인상된다.
정부와 지방자치단체, 공공기관 등에는 근무인원의 최소 30%가 시차를 두고 출퇴근하도록 권고했다. 다만 우편, 청소 등 국민 생활에 영향을 주는 업무는 대상에서 제외된다. 민간에는 유연근무를 권고하기 위해 가이드라인, 장려금, 컨설팅을 제공할 계획이다.
임유나 기자 imyou@donga.com
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