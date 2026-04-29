클로브(Clove), ‘26SS 디즈니 협업 컬렉션 프레젠테이션’ 도산 플래그십 스토어서 개최

라이프웨어 브랜드 ‘클로브(Clove)’가 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 협업한 26SS 컬렉션을 공개하고, 이를 기념한 ‘클로브 26SS 프레젠테이션 위드 디즈니(Clove 26SS PRESENTATION WITH DISNEY’를 오늘(29일)부터 진행한다고 밝혔다.
클로브 도산 플래그십 스토어에서 진행되는 이 행사는 내일(30일)까지는 VIP 고객을 대상으로 운영되며, 오는 5월 1일부터 5일까지 일반 고객에게 순차적으로 공개될 예정이다.
이번 프레젠테이션은 여름 시즌 발매 제품과 함께 디즈니 캐릭터 요소가 반영된 협업 아이템을 한자리에서 소개하는 자리로 마련됐다. 클로브 디즈니 협업 컬렉션은 클로브의 라이프스타일 웨어에 캐릭터 디테일을 더해, 시즌 무드와 조화를 이루는 구성이 특징이다.
클로브 관계자는 “이번 프레젠테이션은 디즈니 협업 컬렉션을 처음 선보이는 자리로, 클로브만의 라이프스타일 감성과 디즈니의 상징적인 캐릭터가 어우러진 시즌 무드를 직접 경험할 수 있도록 기획했다”고 밝혔다.
한편, 이번 26SS 디즈니 협업 컬렉션은 프레젠테이션을 통해 선공개된 이후, 오는 5월 11일 클로브 공식 온라인 스토어를 통해 정식 출시될 예정이다. 자세한 내용은 클로브 공식 인스타그램 계정에서 확인할 수 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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