SK이노베이션, 19년째 ‘급여 1% 기부’ 이어와… 소아암 치료 후원비 누적 67억

SK이노베이션은 28일 서울 나음소아암센터에서 한국백혈병어린이재단에 소아암 아동 치료비 지원을 위한 기부금 3억 원을 전달했다고 밝혔다.
이번 기부금은 임직원들이 기본급의 1%를 자발적으로 기부해 조성한 ‘1% 행복나눔기금’으로 마련됐다. 해당 기금은 취약계층 지원과 사회안전망 강화를 위해 운영되고 있다.
SK이노베이션은 2008년부터 소아암 환아 치료비 지원을 이어오고 있고 현재까지 누적 기부금은 67억 원에 달한다. 이를 통해 약 700여 명의 환아가 치료비를 지원받았고 수혜 가정의 의료비 부담도 평균 25%가량 줄어든 것으로 나타났다.
소아암은 조기 치료 시 완치 가능성이 높은 질환이지만 장기간 치료에 따른 경제적 부담이 큰 만큼 이번 지원이 환아들의 안정적인 치료 지속에 기여하고 있다는 평가다.
SK이노베이션 관계자는 “구성원들이 뜻을 모아 마련한 기금이 환아와 가족들에게 작은 희망이 되기를 바란다”면서 “앞으로도 미래 세대의 건강한 성장을 위한 사회적 가치 실천을 이어가겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0