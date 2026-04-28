대한항공, 팬덤 플랫폼 ‘위버스’와 제휴… “마일리지 사용처 글로벌 확장”

대한항공 마일리지 사용처 팬덤 영역으로 확장
위버스, 아티스트 180여 팀과 1200만 팬 소통 플랫폼
위버스 내 디지털 재화 ‘젤리’ 구매에 마일리치 사용
“해외 고객도 손쉽게 마일리지 사용”
대한항공이 통합을 앞두고 마일리지 사용처를 아티스트 팬덤 영역까지 확대했다. 쇼핑부터 취미까지 다양한 영역을 아우르는 마일리지 제휴로 고객 선택지를 지속 넓힌다는 방침이다.
대한항공은 글로벌 팬 플랫폼 ‘위버스(Weaverse)’와 마일리지 제휴를 맺었다고 28일 밝혔다. 위버스는 하이브의 플랫폼 사업을 담당하는 위버스컴퍼니가 운영하는 글로벌 팬덤 플랫폼이다. 아티스트와 팬이 직접 소통하거나 라이브 방송 등 독점 미디어 콘텐츠를 즐길 수 있다. BTS를 비롯해 블랙핑크, 두아 리파, 요아소비 등 글로벌 아티스트 180여 팀이 위버스에서 전 세계 1200만 팬들과 소통한다.
위버스 내 콘텐츠를 더욱 알차게 즐기기 위해서는 플랫폼 내 디지털 재화인 ‘젤리’를 구매해야 한다. 이번 제휴로 대한항공 마일리지를 젤리 구매에 사용할 수 있게 됐다. 대한항공 스카이패스(SKYPASS) 회원은 보유한 마일리지로 위버스 젤리 바우처 2종을 구매할 수 있다. 젤리 9개 바우처는 270마일, 젤리 15개 바우처는 450마일이 소진된다. 대한항공 공식 마일리지 몰 ‘라이프·투어’에 접속해 바우처를 구매하고 위버스에서 해당 바우처를 등록하면 젤리로 교환되는 방식이다. 젤리는 멤버십 구독과 DM 구독 등 위버스 플랫폼 내 다양한 용도로 사용 가능하다고 한다.
대한항공은 국내는 물론 해외 고객도 손쉽게 마일리지를 소진할 수 있도록 이번 제휴를 추진했다고 설명했다.
대한항공 관계자는 “항공권에 국한하지 않고 고객들이 일상에서 손쉽게 마일리지를 사용할 수 있는 방안을 지속 강구하고 있다”며 “이번 위버스와 제휴는 대한항공 고객 모두에게 트렌디하고 편안한 브랜드 경험을 제공하고 스카이패스 마일리지 활용을 전 세계로 확장한다는 의미가 있다”고 말했다.
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