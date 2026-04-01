‘데미소다 자두’로 올여름 상큼하게

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27일 서울 동대문구 동아오츠카 서울사무소에서 모델들이 탄산음료 ‘데미소다 자두’를 소개하고 있다. 데미소다 자두는 과즙 함량이 12%인 제품으로 5월부터 온·오프라인 유통 채널을 통해 판매된다.

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신원건 기자 laputa@donga.com
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