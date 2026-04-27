본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
경제
경기침체에…1분기 경매 신청 3만건, 13년만에 최고
동아일보
업데이트
2026-04-27 14:44
2026년 4월 27일 14시 44분
입력
2026-04-27 14:39
2026년 4월 27일 14시 39분
이축복 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260427/133819097/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
크게보기
25일 서울시내 법무사 사무실에 경매 관련 안내문이 붙어있다. 2025.08.25 [서울=뉴시스]
올해 1분기(1~3월) 법원경매로 나온 부동산이 3만 건을 넘어서며 13년 만에 최고치를 경신한 것으로 나타났다. 경기침체가 장기간 이어지면서 한계 상황으로 내몰리는 사례가 늘어나는 것으로 분석된다.
27일 법무법인 명도가 대법원 법원통계월보를 분석한 자료에 따르면 올해 1분기 전국 법원 경매 신청 건수는 3만541건으로 전년 동기(2만7799건)보다 9.9% 증가했다. 1분기 기준으로는 2013년 3만939건 이후 가장 많았다.
법원 경매 신청 건수는 채권자들이 판결문 등을 바탕으로 빌려준 돈을 회수하기 위해 법원에 담보 물건 매각을 요청한 것을 의미한다. 유찰된 물건이 누적되는 경매 진행(입찰) 건수와 구별되는 지표다.