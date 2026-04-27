크나우프 석고보드, 신중년 교육생 대상 실무중심 CSR 교육 실시

크나우프 석고보드㈜가 지난 17일 신중년 특화 과정 재학생 23명을 대상으로 크나우프 석고보드 기술센터(PSTC)에서 실무 중심의 기업 사회적 책임(CSR) 교육을 진행했다고 27일 밝혔다.
이번 프로그램은 40대 이상 중장년층의 현장 실습 역량 강화를 목적으로 지난해 상반기부터 운영되고 있다. 올해 역시 한국폴리텍대학 서울강서캠퍼스 실내건축디자인과 재학생을 대상으로 실시됐다.
교육은 당진 공장 대강당에서 진행된 기업 소개 및 PSTC 소개, 시공가이드 영상 시청 등 이론 교육으로 시작됐다. 이후 교육생들은 안전장비를 착용한 뒤 PSTC 실습 공간에서 실습 교육에 참여했다. 실습 교육은 스터드(경량 철골 구조) 설치, 석고보드 절단, 벽체 고정 작업, 천장 시공 실습으로 나누어 진행됐다. 또 메거진 건, T형 자 등 평소 접하기 어려운 전문 시공 장비를 직접 다뤄보며 실무 이해도를 높였다.
크나우프 석고보드 관계자는 “이번 교육이 교육생들의 실무 역량을 키우는 데 작은 밑거름이 되기를 바란다”며 “지속적인 교육과 사회공헌 활동을 통해 산업 현장과 지역사회에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.
댓글 0