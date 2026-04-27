에센허브 ‘퀵 앤 딥 버블 에센스’, 아마존 초이스 선정…“자연주의 스킨케어 솔루션 경쟁력 입증 ”

식물성 비건 스킨케어 브랜드 에센허브(essenherb)의 베스트셀러 ‘퀵 앤 딥 버블 에센스’가 ‘아마존 초이스(Amazon’s Choice)’에 선정됐다.
‘아마존 초이스’는 제품의 품질, 소비자 리뷰, 합리적인 가격, 빠른 배송 서비스 등을 평가해 아마존이 부여하는 공식 추천 마크다. 이는 핑크원더, 믹순, 힌스 등 K-뷰티 브랜드들이 거쳐온 과정으로, 북미 소비자들 사이에서 제품의 신뢰도와 경쟁력을 입증받았음을 상징한다고 브랜드측은 강조했다.
이번에 선정된 ‘퀵 앤 딥 버블 에센스’는 복잡한 스킨케어 단계를 줄여주는 제품으로, 불필요한 성분을 배제하고 원료 본연의 효능에 집중하는 에센허브의 브랜드 철학이 미니멀 뷰티를 선호하는 글로벌 소비자의 니즈를 관통했다는 평가를 받고 있다.
에센허브 관계자는 “이번 아마존 초이스 선정은 까다로운 미국 뷰티 시장에서 제품력을 인정받은 결과라 뜻깊다”며 “자연의 에너지를 통해 피부를 보호하고 회복하는 건강함을 만드는 솔루션을 통해 글로벌 유통망을 확장하고, 전 세계 고객들이 에센허브의 가치를 경험할 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.
한편, 에센허브는 올해 하반기에 아마존 내 대형 프로모션 행사에 참여하며 카테고리 확장을 통한 글로벌 성장세를 가속화할 예정이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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