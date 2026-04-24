‘2026 CMAS 세계핀수영선수권 대회’ 조직위원회 출범식 개최

‘2026 제24회 CMAS 세계핀수영선수권대회’ 조직위원회는 지난 23일 인천 미추홀구 인천광역시체육회에서 출범식을 열고 대회 준비에 착수했다고 24일 밝혔다.
이번 대회는 오는 6월 22~29일 인천 미추홀구 문학박태환수영장에서 개최될 예정이다. 40개국의 600여 명이 출전하는 국제 규모 대회로 준비 중이다. 조직위원회 측은 이번 대회를 통해 한국 수중 스포츠의 국제적 위상을 높이겠다고 밝혔다.
출범식에서는 대회 추진 방향과 준비 현황이 공유됐다. 대한수중·핀수영협회, 인천광역시체육회, 인천광역시수중·핀수영협회가 다자간 서약을 통해 성공적인 개최를 위한 협력 체계도 공식화했다.
공동 조직위원장을 맡은 강철식 대한수중·핀수영협회 회장은 “선수들이 편하게 머물고 최상의 기량을 펼칠 수 있도록 지원할 것이며, 경쟁을 넘어 따뜻한 축제를 만들겠다”고 밝혔다. 이규생 인천광역시체육회장도 공동 조직위원장으로서 “역사적으로 큰 대회를 인천에서 진행할 수 있어 기쁘고 신속하게 잘 준비하겠다”고 말했다.
이한규 기자 hanq@donga.com
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