대우건설, 베트남 경제사절단 참여… 데이터센터 MOU·복합개발 성과

대우건설은 정원주 회장이 이재명 대통령의 베트남 순방에 맞춰 경제사절단 일원으로 현지를 방문해 주요 사업 성과를 공유하고 신규 협력 기반을 확대했다고 24일 밝혔다.
대우건설에 따르면 정 회장은 21일부터 24일까지 진행된 이번 일정에서 한-베 비즈니스 라운드테이블과 포럼 등 공식 행사에 참석해 베트남 개발사업 경험과 성과를 소개했다. 또한 하노이에서 ‘B3CC1 복합개발사업’ 준공식에 참석하고 현지 기업과 데이터센터 사업 협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 전했다.
특히 22일 열린 ‘B3CC1 복합개발사업’ 준공식은 이번 방문의 핵심 일정으로 꼽힌다.
해당 프로젝트는 지하 3층~지상 35층, 연면적 21만1462㎡ 규모의 복합단지로 오피스와 호텔, 상업시설이 결합된 대형 개발사업이다. 대우건설이 시행과 투자, 시공 전반을 주도했으며 KDB산업은행, KB증권 등 국내 8개사가 참여했다. 호텔 및 레지던스는 호텔신라가 운영하며 2026년 10월 개관 예정이다.
정 회장은 준공식에서 “B3CC1 사업은 한-베트남 경제협력의 상징적 프로젝트”라면서 양국 정부와 관계기관에 감사를 표했다.
같은 날 정 회장은 베트남투자개발은행(BIDV)을 방문해 레 응옥 람 행장과 면담을 갖고 향후 사업 확대를 위한 금융 협력 방안을 논의했다. BIDV는 스타레이크시티 등 대우건설 주요 프로젝트에 참여해온 핵심 파트너다.
이와 함께 대우건설은 23일 베트남 IT·인프라 기업 사이공텔과 ‘데이터센터 사업 공동참여를 위한 업무협약’을 체결했다. 양사는 향후 베트남 내 데이터센터 EPC 및 공동 투자사업에서 협력할 계획이다. 대우건설의 시공·투자 역량과 사이공텔의 현지 개발 경험을 결합해 시너지를 낸다는 구상이다.
대우건설은 베트남을 핵심 전략 시장으로 삼고 도시개발사업을 확대해왔다. 하노이 스타레이크시티를 비롯해 흥옌성 끼엔장, 동나이성 년짝 등에서 프로젝트를 진행 중이고 주거·상업시설과 함께 대형 아레나 개발 등 복합 스마트시티 구축을 추진하고 있다.
정 회장은 이번 일정에서 “문화가 결합된 융복합 스마트시티와 대형 아레나 개발을 통해 양국 간 교류와 베트남 경제 성장에 기여하겠다”면서 데이터센터를 비롯한 디지털 인프라 구축과 함께 북남고속철도, 원자력 발전 사업 등에도 참여 의지를 밝혔다.
대우건설 관계자는 “베트남은 신뢰를 기반으로 한 핵심 파트너 시장”이라면서 “도시개발을 넘어 원전, 고속철도, 데이터센터 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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