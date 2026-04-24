“내 일자리 어디에”

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23일 경기 성남시청 1층 누리홀에서 열린 ‘2026 성남시 채용박람회’ 행사장이 구직자들로 붐비고 있다. 이번 박람회에 참여한 쿠팡로지스틱스서비스, ㈜농협유통 양재하나로클럽 등 40개 기업은 현장 면접을 통해 235명을 신규 채용하기로 했다.

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성남=변영욱 기자 cut@donga.com
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