경기 북부권 최초 ‘지웰 브랜드 단지’

㈜신영이 경기 북부권에 최초로 선보이는 지웰 브랜드 단지 ‘지웰 엘리움 양주 덕계역’이 선착순 동·호 지정 계약을 진행 중이다.
단지는 1차 계약금 500만 원 외 2차 계약금 무이자 대출 등 다양한 금융 혜택을 제공한다. 입주 전까지 1차 계약금으로 계약 유지가 가능해 초기 자금 부담이 적다. 단지는 경기도 양주시 덕계동 일원에 들어서며 지하 4층∼지상 39층, 10개 동, 전용 49∼122㎡ 총 1595가구 규모다.
지웰 엘리움 양주 덕계역은 지하철 1호선 덕계역이 도보 5분 거리에 위치한 초역세권 입지다. 양주 옥정과 회천을 잇는 회천남로를 비롯해 평화로, 3번 국도, 수도권 제2순환고속도로를 이용할 수 있는 양주 나들목 등이 인접해 있다.
직주 근접 여건도 좋다. 올해 말 준공 예정인 회천도시첨단산업단지 및 양주 테크노밸리와 내년 4월 준공 예정인 은남일반산업단지를 차로 30분 내외에 오갈 수 있다.
단지 인근 덕계역 중심 상권에는 병의원, 학원, 식당 등 생활편의시설이 밀집해 있어 원스톱 생활이 가능하며 이마트, LF스퀘어 등 대형 쇼핑 시설도 가깝다.
올해 9월 개교 예정인 회천새봄초를 비롯해 개교가 계획된 회천4중학교(2027년 3월 예정), 양주2고등학교(2027년 3월 예정) 등이 도보권에 위치해 안전한 통학 여건을 갖췄다.
단지는 전 가구에 소비자 선호도가 높은 3∼4베이 설계를 적용했으며 판상형과 타워형을 모두 도입해 선택의 폭을 넓혔다. 또한 다양한 커뮤니티 시설로 생활 편의성을 높였다. 특히 키즈라운지와 연계된 북카페는 영풍문고가 직접 신간 도서 및 스테디셀러를 큐레이션할 계획이다. 1인 독서실, 국공립 어린이집, 다함께돌봄센터가 마련되며 어린이 안전을 고려한 맘스스테이션도 설치된다. 피트니스센터, 스크린골프 연습장, 건식 사우나가 포함된 샤워룸이 제공될 예정이며 게스트하우스도 마련된다.
단지 바로 앞에 조성되는 ‘덕계공업지구 체육공원’도 기대를 모은다. 2029년 준공을 목표로 25m 6개 레인의 실내수영장 및 실내체육관과 헬스장, GX룸, 탈의실, 샤워실 등 부대시설이 조성돼 입주민은 단지 커뮤니티 시설처럼 이용할 수 있다.
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