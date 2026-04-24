가나 랑드샤-칙촉 등 신제품 4종 출시… 말차 트렌드 공략 강화

롯데웰푸드가 주류로 자리 잡은 말차맛 트렌드를 공략하기 위해 말차맛 디저트 4종을 출시했다고 밝혔다. 이번 말차맛 디저트 시리즈는 상시 운영 제품과 시즌 한정판 제품 등 다양하게 준비됐다.
이번에 출시되는 말차맛 정규 제품은 ‘카스타드 Cake 말차&딸기’ ‘프리미엄 가나 랑드샤 말차’ 2종이고 시즌 한정판 제품은 ‘ABC초코쿠키 말차’ ‘칙촉 말차’ 등 2종이다. 카스타드 Cake 말차&딸기는 카스타드의 상위 라인업인 ‘카스타드 Cake’의 첫 번째 제품이다. 카스타드 Cake는 기존 카스타드 대비 필링을 36% 늘려 한층 더 촉촉한 식감과 풍성한 맛을 전달하는 프리미엄 라인이다. 이번 말차&딸기 맛은 산뜻한 설향 딸기잼을 품은 진한 말차 블렌딩 크림의 조화가 일품이다. 폭신한 말차 케이크는 촉촉한 식감을 전달한다.
프리미엄 가나 랑드샤 말차는 지난해 가을 시즌 한정으로 선보였던 메뉴를 리뉴얼해 상시 제품으로 다시 출시했다. 진한 카카오 풍미를 담은 비스킷을 감싸고 있는 말차 스위트의 조합은 달콤쌉싸름한 풍미를 선사한다.
시즌 한정판으로 선보이는 ABC초코쿠키 말차는 블랙쿠키칩이 첨가된 달콤쌉싸름한 말차 스위트와 카카오 쿠키가 어우러져 한층 깊고 진한 맛을 즐길 수 있다. 칙촉 말차는 풍성한 말차맛 쿠키와 큼직한 말차 청크가 어우러져 칙촉만의 매력적인 식감과 말차맛이 배가된다.
롯데웰푸드는 이번 신제품 4종을 포함해 총 7종의 말차맛 디저트를 운영하고 있다. 말차맛 제품 중 가장 먼저 정규화된 ‘빈츠 프리미어 말차’와 지난달 정규화된 ‘프리미엄 몽쉘 말차&딸기’, 지난 1월 선보인 ‘드림카카오 말차’ 등 여러 라인업을 통해 말차 트렌드 공략을 올해도 이어간다는 설명이다. 말차맛 디저트 7종 마케팅을 위해 오프라인 채널에서는 모음 기획전을 준비하는 등 다양한 프로모션도 진행할 계획이다.
롯데웰푸드 관계자는 “꾸준한 인기를 끌던 말차맛 유행이 지난해 글로벌 트렌드로 급부상하면서 하나의 주력 맛으로 자리 잡고 있다”며 “말차 디저트만의 달콤쌉싸름한 맛을 다양한 브랜드를 통해 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.
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