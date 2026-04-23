DF717, 김영훈 공동대표 선임…전략 설계 · 연구 역량 강화 나선다

AI 기반 퀀트 시스템을 개발하는 DF717이 세계기억력대회 공식인증 IQ 세계 1위 타이틀 보유자 김영훈을 공동대표로 선임하고, 전략 설계 및 연구 역량 강화에 나선다고 밝혔다.
DF717은 AI 및 정량적 분석을 기반으로 알고리즘 트레이딩 전략을 연구·운용하는 핀테크 기업이다. 다양한 전략을 병행하는 멀티 스트래티지 방식의 포트폴리오 구성을 통해 운용 체계를 구축하고 있으며, 전략 검증 및 리스크 관리 기반을 고도화하는 방향으로 사업을 전개하고 있다.
최근 김 공동대표는 전다슬 공동대표와 함께 국내 금융사 및 테크핀 기업들과 세미나 및 협력 논의를 진행해 왔다. 향후에는 관련 연구 및 사업 영역을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.
DF717 관계자는 “전략 설계와 분석 역량 강화를 통해 운용 체계를 지속적으로 고도화해 나갈 계획”이라고 말했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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