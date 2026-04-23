상해-운전자-화재보험을 한 번에

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[Money&Life]삼성화재

삼성화재는 텔레마케팅 채널 전용 상해보험인 ‘더든든 우리집행복지킴이’를 출시했다. 삼성화재 제공
삼성화재는 텔레마케팅 채널 전용 상해보험인 ‘더든든 우리집행복지킴이’를 출시했다. 삼성화재 제공
삼성화재는 텔레마케팅(TM) 채널 전용 상해보험인 ‘더든든 우리집행복지킴이’를 새롭게 출시했다고 밝혔다.

일상생활에서 발생할 수 있는 상해, 운전자, 화재 사고를 하나의 계약으로 모두 보장하는 생활종합보험으로 고객이 일상에서 직면할 수 있는 다양한 위험을 통합적으로 관리할 수 있는 것이 특징이다.

‘더든든 우리집행복지킴이’는 상해 사고로 고객이 부담하게 되는 치료비용, 검사비는 물론 생활자금까지 폭넓게 보장한다. 특히 상해 담보는 최장 100세 만기 자동갱신형으로 운영돼 고령기에 발생할 수 있는 다양한 상해 사고에 대해 보장받을 수 있다는 특징이 있다.

또한 이 상품에 가입한 고객들은 운전자나 화재 사고에 대해서도 다양한 보장을 받을 수 있다. 교통사고 발생 시 필요한 변호사 선임 비용, 운전자 벌금, 교통사고 처리지원금 등과 같은 보장을 제공하고 거주 중인 주택에 대해서는 화재손해, 도난 손해, 배상책임, 수리 비용 담보 등을 받을 수 있다.

삼성화재 자동차보험 가입 고객이 ‘더든든 우리집행복지킴이’ 상품도 가입하면 초년도 보장보험료가 매월 10% 할인되는 특별 할인 혜택도 받을 수 있다. 단, 이런 혜택은 자동차의 운행 목적이 ‘개인용’ 또는 ‘업무용’인 경우에 적용된다. 자동차보험 증권에 기재된 보험기간 내 가입한 계약에만 할인이 가능하다. 단체 할인은 불가하다.

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주현우 기자 woojoo@donga.com
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