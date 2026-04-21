마곡지구 시니어 주거단지 ‘VL르웨스트’ 주목받는 이유는?

서울 강서구 마곡지구에 위치한 시니어 주거단지 ‘VL르웨스트’가 강남과 공항을 잇는 노선을 바탕으로 관심을 받고 있다. 은퇴 이후에도 업무, 문화, 여행 등 다양한 활동을 이어가는 시니어 계층이 늘어나면서 교통 인프라의 중요성이 커지고 있기 때문이다.
해당 단지는 서울지하철 5호선 마곡역과 9호선·공항철도 마곡나루역을 이용할 수 있는 위치에 있다. 5호선을 통해 여의도, 광화문 등 주요 업무지구로 이동이 가능하며, 9호선을 이용하면 강남권까지 접근할 수 있다. 또 공항철도를 통해 김포공항과 인천국제공항으로 연결되어 국내외 이동이 편리하다.
주변 생활 인프라도 갖춰져 있다. 코엑스마곡, 원그로브, 롯데몰, NC백화점 등 대형 쇼핑·문화 시설이 인접해 있으며, 단지 인근에는 서울식물원과 연결된 산책로 등 녹지 공간이 조성되어 있다.
건강관리 시스템도 체계적으로 운영된다. 단지 내 건강관리센터에는 전담 직원이 상주하며, 멀티케어센터에서는 인바디 및 인지능력 체크 등 기초 데이터를 기반으로 한 맞춤 프로그램을 운영한다. 보바스의원과의 협력으로 유전자 검사와 상담이 가능하며, 단지 내 보바스의원에서 전문 건강관리를 받을 수 있다. 인근 이화여대서울병원과의 연계로 연 1회 종합건강검진이 제공된다.
생활 지원 서비스와 문화 콘텐츠도 제공된다. 하우스키핑, 정기소독, 컨시어지 서비스가 운영되며, 영양사가 설계한 식단으로 식사가 제공된다. 인문학, 외국어, IT 교육, 미술, 음악 등 다양한 분야의 문화 프로그램이 매월 진행되며 IT스튜디오, 아뜰리에, 시네마, 북라운지, 당구장 등 어메니티 시설도 갖췄다. 이 외에도 롯데호텔 리워즈 혜택과 제휴 리조트 및 골프장 이용 시 관련 서비스를 지원한다.
VL르웨스트는 지하 6층~지상 15층, 4개 동, 전용 51~149㎡, 총 810실 규모로 조성됐다. 해당 단지에 대한 자세한 사항은 공식 홈페이지를 통해 확인 가능하다.
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