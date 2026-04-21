코스피 6355 돌파 최고치 경신…22만전자-121만닉스

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 21일 09시 35분

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21일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 코스피가 전 거래일 대비 83.45포인트(1.34%) 상승한 6302.54에 출발했다. 원달러 환율은 4.8원 하락한 1472.4원으로, 코스닥지수는 11.38포인트(0.97%) 오른 1186.23에 거래를 시작했다. 뉴시스
21일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 코스피가 전 거래일 대비 83.45포인트(1.34%) 상승한 6302.54에 출발했다. 원달러 환율은 4.8원 하락한 1472.4원으로, 코스닥지수는 11.38포인트(0.97%) 오른 1186.23에 거래를 시작했다. 뉴시스
코스피가 21일 장 중 한때 6355.95까지 터치하며 사상 최고치를 경신했다. 중동 전쟁 직전인 올 2월 27일 장 중 기록했던 6347.41을 넘어선 것이다. 반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스가 장 초반 2% 넘게 상승하며 지수 상승을 뒷받침했다.

코스피는 이날 전장보다 83.45포인트(1.34%) 오른 6302.54에 출발했다. 이후 장 중 한때 6355.95까지 상승했다. 2월 27일 기록한 역대 장중 최고가(6347.41)를 경신한 것이다.

장 초반 삼성전자는 전 거래일보다 2% 이상 오르며 올 2월 이후 처음으로 ‘22만 전자’를 회복했다. SK하이닉스는 전장보다 4% 이상 오른 121만7000원을 기록하며 역대 최고가를 다시 썼다.

코스닥지수는 11.38포인트(0.97%) 오른 1186.23에 거래를 시작했다. 원 달러 환율은 4.8원 떨어진 1472.4원으로 거래를 시작했다.

#코스피#최고가#중동 전쟁#하이닉스#삼성전자#반도체
정봉오 기자 bong087@donga.com
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