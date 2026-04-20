제네시스, WEC 내구레이스 최상위 클래스 공식 데뷔… 伊 개막전 ‘15·17위’로 완주

WEC 2026 ‘이몰라6시간’ 개막전 개최… 베테랑 도요타 1위·3위
제네시스 마그마 레이싱 ‘GMR-001’ 2대 출전
“첫 출전으로 안정적인 완주에 중점”
내달 9일 벨기에 ‘스파-프랑코샹6시간’ 출전
제네시스가 내구레이스 ‘월드 인듀어런스 챔피언십(WEC, World Endurance Championship)’ 최상위 클래스에 공식 데뷔했다.
제네시스는 레이싱팀 ‘제네시스 마그마 레이싱(Genesis Magma Racing)’이 19일(현지시간) 이탈리아 에밀리아로마냐주(Emilia-Romagna) 이몰라 서킷에서 열린 2026 WEC 개막전 ‘이몰라6시간(6 Hours of Imola)’ 최상위 등급인 하이퍼카 클래스에 출전해 레이스를 완주했다고 20일 밝혔다.
WEC는 국제자동차연맹(FIA, Federation Internationale de l‘Automobile)이 주관하는 세계 최고 수준 내구레이스다. 대표적으로 24시간 동안 주행하는 ‘르망24시간(24 Hours of Le Mans)’ 레이스가 있다. 올해 대회는 개막 경기인 이번 이몰라6시간과 오는 6월 열리는 3라운드 르망24시간을 비롯해 총 8개 라운드로 구성됐다. 기본적으로 정해진 시간(6시간, 8시간, 10시간, 24시간 등) 동안 가장 많은 랩(거리)을 주파한 차가 가장 높은 점수를 획득하고 8개 라운드 종합 점수를 합산해 월드챔피언이 결정된다. 6시간 대회는 우승 시 25점을 획득하고 2위 18점, 3위는 15점이다. 12점인 4위부터는 2점씩 낮아진다. 9등이 2점이고 10등은 1점이다. 11위부터는 완주 시에만 0.5점이 주어진다. 8~10시간 대회는 1위가 38점, 2위 27점, 3위는 23점이다. 9위는 3점, 10위는 2점이다. 르망24시간 경주는 획득 점수가 6시간 경주의 2배다. 1위가 50점, 2위 36점, 3위 30점 등이다. 올해 대회부터는 하이브리드 시스템(에너지 회생 시스템)을 의무화했고 타이어 규정도 이전보다 강화됐다. 이몰라6시간 대회는 총 4.909km 길이 서킷을 6시간 동안 드라이버 3명이 교대로 동일한 레이스카를 반복 주행하는 방식이다. 제네시스를 비롯해 도요타와 페라리, 알핀, BMW, 캐딜락, 애스턴마틴, 푸조 등 8개 제조사, 17대(페라리 2팀 참가, 3대 투입)가 경주에 투입됐다. 제네시스는 GMR-001 하이퍼카 2대(#17, #19)를 투입해 15위와 17위를 기록했다. #17 레이스카가 총 210랩, #19은 189랩을 돌았다. 대회 첫 출전인 만큼 무리하지 않고 안정적인 경기 운영과 완주에 중점을 뒀다고 한다.
도요타 팀인 ‘도요타 레이싱’은 우승(25점)과 3위(15점)에 올라 우수한 성적을 기록했다. 1위 #8 레이스카와 3위 #7 레이스카 모두 213랩을 기록했다. 2위(18점)는 페라리 메인 팩토리 팀인 ‘페라리 AF 코르세’ #51 레이스카가 차지했다. 페라리는 레드 컬러 리버리가 적용된 페라리 AF 코르세(2대)와 옐로우 컬러 리버리의 ‘AF 코르세(1대)’ 2개 팀이 출전했다. 다음으로는 4위 알핀(#35, 213랩), 5위 BWM M(#20, 213랩), 6위 페라리(#50, 213랩), 7위 BMW M(#15, 213랩), 8위 캐딜락(#38, 213랩), 9위 애스턴마틴(#007, 212랩), 10위 페라리(#83, 212랩) 순이다. 제네시스는 지난 2024년 12월 WEC 출전 계획을 발표하고 자체 차량 개발과 정예 드라이버 및 운영진 구성 등 대회 전 과정을 아우르는 단일 제조사 팀을 꾸려 WEC 출전을 준비해왔다. 작년에는 경기 운영 경험을 쌓기 위해 프랑스 IDEC스포츠와 협력해 LMP2 클래스에 출전하기도 했다.
제네시스 마그마 레이싱 팀 레이스카인 GMR-001에는 현대모터스포츠가 WRC에서 사용 중인 1.6리터 직렬 4기통 터보 엔진을 기반으로 만든 V형 8기통 트윈터보 엔진이 장착됐다. 레이스카 개발 과정에서 2만5000km에 달하는 트랙 테스트를 진행했고 이를 통해 내구성과 주행 안정성 등을 확보했다. 시릴 아비테불(Cyril Abiteboul) 제네시스 마그마 레이싱 총감독은 “신규 참가 팀으로 이번 대회 핵심 목표는 성능이 아닌 신뢰성과 경기 운영 능력 확보에 중점을 뒀다”며 “계획했던 목표를 충실히 이행하면서 탄탄한 기초와 팀의 잠재력을 확인할 수 있었다”고 말했다.
#17 레이스카를 운전한 안드레 로터러(André Lotterer) 제네시스 마그마 레이싱 선수는 “날씨 변수로 타이어 전략에 미세한 판단 미스가 있었지만 피포 데라니(Pipo Derani) 선수가 끝까지 잘 버텨줬다”며 “이번 레이스를 통해 다진 탄탄한 기초를 기반으로 앞으로도 좋은 성과를 낼 수 있도록 끊임없이 노력하겠다”고 전했다.
제네시스 마그마 레이싱 팀은 다음 달 9일(현지시간) 벨기에에서 열리는 2라운드 ‘스파-프랑코샹6시간(6 Hours of Spa-Francorchamps)’ 대회에 출전한다. WEC 하이라이트 대회인 르망24시간은 오는 6월 13일 개최 예정이다.
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