한국레미콘공업협동조합연합회, ‘2026 한·일 레미콘연합회 간담회’ 개최

한국레미콘공업협동조합연합회는 일본전국생콘크리트공업조합연합회 대표단을 초청해 서울 영등포구 중소기업중앙회 이사회의실에서 ‘2026 한·일 레미콘연합회 간담회’를 개최했다고 20일 밝혔다.
이번 간담회는 지난해 11월 일본 도쿄에서 체결한 ‘2026 한·일 레미콘 산업발전을 위한 업무협약(MOU)’의 일환으로 마련됐다. 양국 레미콘 산업이 직면한 공통 과제를 논의하고 상호 협력관계를 강화하는 것이 목표다. 배조웅 한국레미콘공업협동조합연합회 회장, 사이토 쇼이치 일본전국생콘크리트공업조합연합회 회장 등이 참석했다.
간담회에서는 한일 레미콘 판매구조, 레미콘산업 구조조정과 시장안정화 방안, 원자재 수급 및 가격제도, 기술혁신과 탄소중립 대응, 인력 수급 및 품질관리 시스템 등 레미콘 산업 전반의 현안에 대한 의견 교환이 이뤄졌다.
한국레미콘공업협동조합연합회는 이번 간담회를 계기로 한·일 레미콘 산업 간 정례적 소통채널을 구축하고, 글로벌 산업 환경 변화와 탄소중립 시대에 공동 대응할 수 있는 실질적 협력 모델을 구체화할 계획이다.
배조웅 한국레미콘공업협동조합연합회 회장은 “지난해 체결한 MOU가 실질적인 교류로 이어지고 있다는 점에서 이번 간담회의 의미가 크다”고 밝혔다. 그는 이어 “이번 간담회가 양국 레미콘 산업이 직면한 위기의 해법을 모색하는 출발점이 되기를 기대하며, 앞으로도 지속적인 교류를 통해 성과를 만들겠다”고 말했다.
사이토 쇼이치 일본전국생콘크리트공업조합연합회 회장은 “한·일 레미콘 산업의 과제는 매우 유사하며 이번 간담회를 계기로 기술, 제도, 인적 교류 등 다양한 분야에서 협력을 확대하길 기대한다”고 말했다.
이한규 기자 hanq@donga.com
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