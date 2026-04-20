브랜드 철학 녹여낸 감각적 변신… MINI, 대구전시장 전면 재개편

새로운 공간 콘셉트 반영해 현대적이고 쾌적한 환경 조성
MINI코리아의 전략적 파트너인 코오롱 모터스가 대구 전시장의 기능 보강과 환경 개선 작업을 마치고 본격적인 운영에 돌입했다.
수성구 동대구로 요충지 위치… 대중교통 및 도로 접근성
신차 출고 전용 공간 및 독립 상담실 구축
오픈 기념 폴 스미스 클래식카 등 이색 협업 모델 특별 전시
대구광역시 수성구 동대구로에 거점을 마련한 MINI 대구 전시장은 연면적 4031㎡ 규모의 5층 건물 중 지상 2층에 위치한다. 보수 과정을 통해 MINI 브랜드가 지향하는 최신 공간 설계 양식을 도입했으며, 차량 관람 및 구매 협의를 위한 구역을 한층 모던하고 안락한 분위기로 재정비했다고 한다.
전시장 내부에는 브랜드의 최신 차량 5대가 상시 배치되며, 외부와 차단된 독립 상담실 2곳을 운용해 방문객이 편안한 상태에서 맞춤형 컨설팅을 받을 수 있도록 했다. 이와 함께 신규 구매 고객에게 차량 인도 과정을 하는 전용 공간인 ‘핸드오버 존’을 별도로 구축했다.
입지 여건도 뛰어나다. 대구 도시철도 3호선 어린이세상역과 황금역이 도보로 이동 가능한 거리에 있어 대중교통 이용이 편리하다. 아울러 대구 동부권을 남북으로 연결하는 동대구로와 맞닿아 있어 수성구를 포함한 대구 전역에서의 차량 접근이 용이하다는 평가다.
이곳은 BMW와 MINI 제품군을 통합적으로 운영하는 복합 전시 공간의 성격을 띤다. 건물 1층과 2층에는 BMW의 주요 모델과 초고성능 라인업인 ‘M 존’이 꾸며졌으며, 3층에는 BMW 고객을 위한 별도의 출고 대기실이 마련되어 브랜드 간 시너지 효과를 내고 있다.
한편, MINI 대구 전시장은 이번 재개장을 기념해 오는 30일까지 특별한 전시를 이어간다. 영국 디자이너 폴 스미스와 협업한 클래식카를 비롯해 아티스트 그라플렉스의 감각적인 화풍이 담긴 드로잉카를 전시해 방문객들에게 즐거움을 줄 것으로 기대된다.
김상준 기자 ksj@donga.com
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