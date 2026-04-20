“초코송이·고래밥이 그림책으로”… 오리온, ‘동화 에디션’ 출시

아이들이 좋아하는 오리온의 대표 과자 ‘초코송이’와 ‘고래밥’의 세계관이 그림책으로 제작됐다.
20일 오리온에 따르면 이번 프로젝트는 출판사 ‘김영사’의 제안으로 시작됐다. 김영사는 아이들은 물론 부모 세대와도 친숙한 과자 캐릭터가 그림책으로 적합하다고 판단한 것으로 전해졌다. 이에 초코송이의 ‘송이’와 고래밥의 ‘라두’ 캐릭터를 주인공으로 한 창작 그림책을 제작했다.
그림책은 각 캐릭터의 세계관을 바탕으로 구성됐다. ‘초코송이 상자가 열리면’은 주인공 ‘송이’가 과자 상자에서 나온 요정들과 함께 신비한 초코송이 나라로 떠나는 모험을 그렸고, ‘고래밥 탐험대’는 라두와 후크가 바다를 누비며 괴물을 물리치고 ‘우정’이라는 진짜 보물을 찾아가는 이야기를 담았다. 숨은 그림 찾기 요소도 넣어 읽는 재미를 한층 높였다.
책 출간을 기념해 오리온은 ‘동화 에디션’ 제품을 한정판으로 선보였다. 패키지 디자인은 실제 그림책 작가가 참여했다. 초코송이는 송이 캐릭터가 초코송이 나라를 여행하는 모습을, 고래밥은 라두가 바다 친구들과 함께 보물 탐험에 나서는 장면을 담았다.
오리온 관계자는 “초코송이와 고래밥은 캐릭터와 스토리가 결합돼 오랜 기간 사랑받아온 특별한 과자”라며 “이번 협업이 아이들의 상상력을 자극하는 동시에 어른들의 향수를 불러일으키며 온 가족이 함께 즐기는 이색적인 경험이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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