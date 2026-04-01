[DBR/알립니다]DBR 네트워킹 세미나 ‘D-Talks’:AI 시대의 스토리텔링 전략

서드파티 데이터 활용이 제한되고 도달률 중심의 전략이 한계에 부딪힌 지금, 비즈니스의 성패는 고객과 얼마나 깊은 정서적 유대감을 형성하느냐에 달려 있습니다. 인공지능(AI)이 쏟아내는 콘텐츠의 홍수 속에서 고객의 마음을 붙잡는 것은 결국 ‘이야기’입니다. 이에 따라 조직 내부의 이야기를 발굴하고 일관된 목소리를 전달할 수 있는 ‘인하우스 스토리텔러’의 역할도 강조되고 있습니다.
DBR(동아비즈니스리뷰)이 마련한 네트워킹 세미나 ‘D-Talks(디톡스)’에서는 기업의 고유한 서사를 발굴하고, 이를 비즈니스 성과로 전환하는 실전 전략을 공개합니다.
이번 세미나에서는 기업 커뮤니케이션 전략을 조언해 온 김상훈 실버라이닝 솔루션즈 대표와 50만 구독자를 보유한 토스의 유튜브 채널 ‘머니그라피’를 이끄는 백순도 PD가 연사로 나서 브랜드 경쟁력을 만드는 스토리 설계의 핵심을 전합니다. 강연 이후에는 현업 리더들과 직접 교류할 수 있는 네트워킹 세션도 마련돼 있습니다. 기업 내 마케팅, 홍보, 브랜딩 담당자 등 스토리 전략을 고민하는 비즈니스 리더들의 많은 관심 바랍니다.
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