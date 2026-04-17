농협, 경매식집하장 활성화 논의… 농산물 유통 효율화 추진

농협은 17일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 ‘2026년 전국농협경매식집하장운영협의회 정기총회’를 개최했다고 밝혔다.
이날 총회에는 강호동 농협중앙회장을 비롯해 김주양 농업경제대표이사, 박대영 전국농협경매식집하장운영협의회장 등 회원 조합장들이 참석했다.
참석자들은 전국 단위 네트워크 활성화와 농산물 유통 효율화, 산지 경쟁력 강화를 통해 농업소득 증대에 힘쓰기로 했다.
경매식집하장은 농가가 생산한 다품목 소량 농산물을 집하해 산지에서 경매 방식으로 분산 판매하는 산지 유통 시설이다. 농가 인근에 위치해 출하 비용과 시간을 줄일 수 있는 것이 특징이다.
현재 농협 경매식집하장은 전국 47개소에서 운영되고 있으며, 지난해 사업 실적은 전년 대비 8.4% 증가한 약 3000억 원을 기록한 것으로 나타났다.
이날 회의에서는 농협법 개정안과 관련한 건의문도 채택됐다. 협의회는 협동조합의 자율성과 헌법적 가치가 훼손되지 않도록 하고, 입법 과정에서 이해관계자의 의견이 충분히 반영돼야 한다는 입장을 밝혔다.
강호동 농협중앙회장은 “경매식집하장은 물류비와 시간을 절감하는 산지 유통 기반”이라면서 “농협은 집하장을 산지 농산물의 주요 판로로 활용할 수 있도록 지원을 이어갈 계획”이라고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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