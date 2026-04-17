시지바이오, ‘디클래시 PDRN’ 임상 승인… 스킨부스터 라인업 확대

시지바이오는 PDRN(폴리데옥시리보뉴클레오타이드) 기반 스킨부스터 ‘디클래시 PDRN’이 식품의약품안전처로부터 임상시험계획(IDE)을 승인받고 본격적인 임상에 착수한다고 17일 밝혔다.
이번 임상은 만 19세 이상 65세 이하 성인 남녀 366명을 대상으로 진행되고 눈가 주름 개선 적응증 확보를 목표로 한다. 시험은 양측 눈가 주름 부위에 제품을 시술한 뒤 안전성과 유효성을 평가하는 방식으로 오는 5월 말 시작될 예정이다.
디클래시 PDRN은 기존 PDRN 제품군에서 지적돼 온 주입 시 통증과 시술 직후 엠보싱, 결절 우려 등을 줄이는 데 초점을 맞춘 제품이다. 고순도 저점도 기반으로 설계돼 주입감이 비교적 부드럽고 피부 내 고르게 퍼지도록 개발된 것이 특징이다.
이에 따라 눈가처럼 피부가 얇고 민감한 부위는 물론, 반복 시술이 필요한 경우에도 활용 가능성을 넓혔다는 설명이다.
시지바이오는 지난해 CaHA 기반 콜라겐부스터 ‘디클래시 CaHA’를 선보인 데 이어 이번 PDRN 제품까지 더하며 스킨부스터 라인업을 확장하고 있다. 피부 상태와 시술 목적에 따라 선택할 수 있는 제품군을 구축해 에스테틱 시장 내 대응력을 높인다는 구상이다.
유현승 시지바이오 대표는 “이번 임상을 통해 제품의 안전성과 유효성을 확인하고 2027년 출시를 목표로 개발을 이어갈 계획”이라며 “향후 글로벌 시장 진출도 검토하고 있다”고 밝혔다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0