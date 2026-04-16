농식품부·aT, 중동 농식품 수출기업 지원… 추경예산 72억 원 활용

농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)는 추경 예산을 활용해 농식품 수출기업을 지원한다. 중동 전쟁 장기화로 인한 부담을 덜어주기 위함이다.
aT는 16일부터 30일까지 ‘2026년 농식품 글로벌 성장패키지 지원사업’ 참여 기업을 모집한다고 밝혔다.
이번 추경 예산은 72억 원 규모다. 약 600개 업체를 선정, 중동 또는 중동을 경유하는 수출, 신선농산물 수출실적 등을 고려해 기업당 1200만 원을 지원할 계획이다. 선정된 기업은 ▲생산·수출기반 조성 ▲수확 후 관리 ▲운송 및 통관 ▲판로개척 지원 등 총 23개의 지원 항목 중 필요한 사업을 자율적으로 선택해 사용한 후 최대 90%까지 지원받을 수 있다.
이번 사업의 핵심은 중동지역 상황에 따른 물류비 상승, 운송 지연 등의 수출기업 애로를 해소하기 위한 ‘긴급 무역 현안 대응’ 항목으로, 중동지역 목적지까지 우회 비용, 수출 화물의 반송 비용, 현지 발생 지체 비용 등을 포함한다. 사업에 선정된 기업은 물류, 보험 등 중동 전쟁과 직접 관련된 4개 메뉴에 배정액의 50% 이상을 사용해야 한다.
전기찬 aT 수출식품이사는 “이번 농식품 글로벌 성장패키지 추가 지원사업을 통해 중동 전쟁으로 인한 농식품 수출기업들의 피해를 최소화하고 위기를 극복할 수 있기를 바란다”라고 말했다.
aT 전기찬 수출식품이사는 “이번 농식품 글로벌 성장패키지 추가 지원사업을 통해 중동 전쟁으로 인한 농식품 수출기업들의 피해를 최소화하고 위기를 극복할 수 있기를 바란다”라고 말했다.
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