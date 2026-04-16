김주양 농협경제지주 대표 “경매사, 유통 변화 대응할 멀티플레이어로 성장해야”

농협경제지주는 16일 서울 서대문구 농협생명빌딩에서 김주양 농업경제대표이사와 전국 공판장 경매사들이 참석한 가운데 ‘경매사 소통 간담회’를 개최했다고 밝혔다.
이날 간담회에서 김 대표는 경매사들의 애로사항을 청취하고 현장 지원 방안을 논의했다. 특히 온라인도매시장 확대와 거래 방식 다양화 등 유통 환경 변화 속에서 경매사의 역할 변화가 필요하다고 강조했다.
그동안 경매사는 공판장에서 농산물 가격을 형성하는 경매 업무를 중심으로 역할을 수행해왔다. 다만 최근에는 정가·수의매매 등 다양한 거래 방식이 확대되면서 단순 경매 기능만으로는 시장 대응에 한계가 있다는 지적이 나오고 있다.
이에 김 대표는 경매사가 가격 형성뿐 아니라 판로 개척과 거래 조율, 마케팅까지 아우르는 ‘멀티플레이어’로 역할을 넓혀야 한다고 밝혔다. 농협 역시 공판사업 활성화와 유통 구조 개선을 통해 이러한 변화에 대응해 나간다는 방침이다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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