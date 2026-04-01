교통-교육-생활 인프라 갖추고 서울 접근성 강화

벽산건설에서 시공하는 경기도 파주시 경의중앙선 문산역 앞에 들어설 ‘문산 벽산블루밍 파르페온’ 민간임대주택이 우수한 입지 조건과 10년간 보유세, 취득세 부담 없이 안정적으로 거주할 수 있는 환경을 보장하는 장기일반민간임대 방식으로 실수요자의 이목을 집중시키고 있다.
이번에 공급되는 문산 벽산블루밍 파르페온은 지하 4층∼지상 40층, 총 432가구로 구성되는 주상복합 아파트 단지다. 전용면적은 59㎡, 84㎡로 타워형 구조와 3룸 설계를 갖춘 것이 특징이다. 특히 예비 임차인 모집을 통해 청약통장 없이도 누구나 신청이 가능하며 주택 수에도 포함되지 않아 실거주 및 투자 측면에서 유리한 조건을 갖췄다는 평가다.
문산 파르페온은 경의중앙선 문산역이 횡단보도 바로 건너편에 위치한 초역세권 입지를 자랑한다. 게다가 GTX-A 노선 개통에 따른 교통 수혜 단지로 분류된다. 특히 운정중앙∼서울역 구간 개통에 따라 서울역까지 약 40분, 삼성역까지 약 50분대로 이동 가능해 서울 출퇴근이 가능한 실속형 역세권 단지로 자리매김하고 있다. 또한 서울∼문산 간 고속도로, 수도권 제2외곽순환도로 등 광역 간선 도로망도 가까워 차량 이동 역시 원활하다.
문산 벽산블루밍 파르페온은 문산 중심 생활권에 들어서며 단지 반경 500m 내에 문산중앙시장, 문산중앙병원, 하나로마트, 홈플러스 등 다양한 편의시설과 상업시설이 조성돼 있다. 또한 CGV, 다이소, 투썸플레이스 등 다양한 프랜차이즈 매장과 문산시외버스터미널, 문산읍 행정복지센터 등 공공시설이 밀집해 있어 입주민의 생활 만족도를 높일 것으로 기대된다.
교육 환경도 우수하다. 단지 인근에 임진초, 문산초, 문산북중, 문산고, 파주고 등 초·중·고교가 위치해 ‘초품아(초등학교를 품은 아파트)’ 입지를 자랑한다. 문산도서관 접근성도 뛰어나다. 특히 문산읍은 농어촌 지역으로 분류돼 수도권임에도 ‘농어촌특별전형’ 혜택이 가능하다는 점은 학령기 자녀를 둔 가정에 큰 메리트로 작용한다.
문산 벽산블루밍 파르페온은 현재 파주시 일대에서 진행 중인 대규모 개발사업의 직접적인 수혜 단지로도 조명받고 있다. LG디스플레이 공장과 콘텐츠월드 산업단지, 스튜디오 일반산단 등 첨단 산업 클러스터 조성과 함께 파주 메디컬클러스터 추진으로 인구 유입 및 일자리 확대가 기대된다.
문산 벽산블루밍 파르페온은 현재 예비 임차인 모집 중으로 빠른 문의를 통해 유리한 조건으로 입주를 준비할 수 있다.
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