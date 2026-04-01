계약금 500만원-1370가구… 서부산권 신흥 주거지 부상

에코델타시티 푸르지오 트레파크
‘분상제’ 적용돼 평균 1605만 원… 59㎡ 등 희소성 높은 소형 위주
녹산산단 등 ‘산업 인프라’ 풍부… 부산 도심-창원 등 이동도 편해
대우건설(대표이사 김보현) 컨소시엄이 ‘에코델타시티 푸르지오 트레파크’를 분양 중이다. 부산시 강서구 강동동 일원(에코델타시티 11블록)에 들어서는 이 단지는 지하 2층∼지상 24층, 13개 동, 전용면적 59∼84㎡, 총 1370가구의 대단지로 조성된다. 전용면적별로는 △59㎡A 133가구 △59㎡B 95가구 △59㎡C 272가구 △59㎡D 234가구 △59㎡E 112가구 △84㎡A 41가구 △84㎡B 302가구 △84㎡C 181가구로 구성된다.
최근 분양 시장에서는 분양가상한제가 적용된 주거 단지에 대한 관심이 꾸준히 이어지고 있다. 분양가 상승 흐름 속에서도 인근 시세 대비 경쟁력 있는 가격으로 공급되기 때문이다.
에코델타시티 푸르지오 트레파크는 분양가상한제 적용 단지로 3.3㎡당 평균 분양가는 1605만 원이며 계약금 5% 중 1차 계약금 500만 원 정액제를 적용해 수요자들의 자금 부담을 덜었다. 입주는 2028년 9월 예정이다.
에코델타시티 푸르지오 트레파크는 서부산권의 신흥 주거지로 부상하고 있는 부산 에코델타시티에 조성되는 단지로 향후 높은 미래 가치가 기대된다는 평가를 받고 있다. 에코델타시티 전체 사업이 완료되면 약 7만6000명의 인구와 3만 가구 규모의 주거 수용이 가능할 것으로 전망된다. 인접한 명지국제신도시, 녹산국가산업단지, 부산신항배후 국제산업물류도시 등 대규모 산업 인프라가 자리해 풍부한 일자리 기반을 갖추고 있어 직주 근접성이 뛰어나다. 또한 김해국제공항과 부산신항에 더해 향후 가덕도신공항(예정)까지 조성될 경우 산업·물류 중심지로서의 입지는 한층 강화될 것으로 전망된다.
단지 인근에는 남해고속도로 제2지선, 서부산 나들목, 명지 나들목 등이 위치해 부산 도심은 물론 김해, 창원 등 인근 지역으로의 이동이 편리하다. 또한 2028년 개통 예정인 부전∼마산 복선전철 노선에는 ‘에코델타시티역’ 신설이 계획돼 있어 향후 교통 접근성은 더욱 개선될 것으로 보인다. 여기에 대저대교와 엄궁대교까지 개통되면 부산 전역으로의 이동 편의성도 한층 높아질 전망이다.
단지 바로 앞에는 중학교 예정 부지가 있으며 도보권 내 유치원과 초·고교 부지도 예정돼 있어 자녀들의 안전한 통학이 가능하다. 인근에는 중심상업지구를 비롯해 대형 수변공원, 의료시설, 다양한 문화·편의시설이 조성될 예정으로 생활 편의성도 한층 높아질 전망이다.
특히 2027년에는 백화점과 프리미엄 아웃렛, 쇼핑몰이 결합된 복합상업시설 ‘더 현대 부산’이 개점을 앞두고 있어 지역 내 생활 인프라에 대한 기대감이 커지고 있다. 아울러 에코델타시티 전체 면적의 약 30%가 스마트공원으로 조성될 계획이어서 쾌적한 주거 환경도 함께 갖출 것으로 보인다.
에코델타시티 푸르지오 트레파크는 에코델타시티 내에 조성되는 1군 브랜드 대단지로 상징성과 희소성을 동시에 갖춘 단지로 평가된다. 특히 앞서 공급된 ‘에코델타시티 푸르지오 센터파크’와 ‘에코델타시티 푸르지오 린’이 시장에서 높은 관심을 받으며 성공적으로 분양을 마친 만큼 에코델타시티에서 세 번째 공급되는 ‘푸르지오’ 브랜드 단지에도 수요자들의 관심이 이어지고 있다.
대우건설 분양 관계자는 “에코델타시티 푸르지오 트레파크는 총 1370세대 규모의 대단지로 희소성 높은 소형 평형 구성과 우수한 상품성이 강점”이라며 “분양가상한제가 적용돼 합리적인 가격경쟁력을 갖추고 있고 풍부한 인프라와 국가 시범 스마트시티라는 미래 가치까지 더해져 실수요자들의 관심이 이어지고 있다”고 밝혔다.
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