용인 반도체 클러스터 수혜 기대

용인 푸르지오 원클러스터파크
대우건설(대표이사 김보현)이 경기도 용인시 처인구 양지읍 일원에 ‘용인 푸르지오 원클러스터파크’를 분양 중이다. 단지는 지하 2층∼지상 29층, 6개 동, 전용면적 80∼134㎡, 총 710가구로 공급된다.
단지는 전 가구 남향 위주 배치와 4베이 판상형 구조(일부 타입 제외)로 채광과 통풍을 극대화했다. 자연경관과 어우러지는 세련된 라인과 입체감 있는 입면 디자인으로 푸르지오만의 고급스러운 외관 설계가 적용된다.
지상에 차 없는 공원형 단지로 조성했으며 지하 주차장에서 가구로 바로 진입할 수 있어 안전하고 편리하다. 어린이집과 안전하고 창의적인 놀이터 공간을 마련해 자녀 키우기에 좋은 주거 환경을 제공한다.
커뮤니티 시설은 스크린골프, 골프클럽, 피트니스클럽, GX클럽, 샤워실 등을 갖춘 ‘스포츠 존’과 그리너리 카페(작은도서관), 공유 오피스, 독서실, 주민회의실 등이 마련된 ‘컬처에듀 존’, 어린이집, 다함께돌봄센터, 시니어클럽(경로당)이 있는 ‘케어 존’ 등으로 구성된다.
계약금은 5%로 1차 500만 원 정액제를 제공해 초기 자금 부담을 덜었다. 거주 의무기간이 없고 6개월 전매제한으로 중도금 대출 체결 전 전매가 가능하다.
단지는 용인 첨단시스템반도체 클러스터의 수혜가 기대된다. 이와 함께 SK하이닉스가 용인 반도체 클러스터 투자 규모를 기존 120조 원에서 600조 원으로 대폭 확대한다는 계획을 발표하면서 기대감이 더욱 커지고 있다.
본보기집은 용인시 수지구 동천동 일원에 위치해 있다.
신승희 기자 ssh00@donga.com
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