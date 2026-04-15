한국외대, 개교 72주년 기념식서 김세원·백창호 동문 ‘HUFS AWARD’ 수여

한국외국어대학교는 오는 17일 서울캠퍼스 국제관 애경홀에서 개교 72주년 기념식을 열고, 동문에게 ‘HUFS AWARD’를 수여한다고 밝혔다.
‘HUFS AWARD’는 국가와 사회 발전에 기여하고 모교의 명예를 높인 동문에게 수여하는 상이다. 올해 수상자로는 ▲김세원 방송인·한국외대 여성동문회 명예회장(프랑스어 63) ▲백창호 이백장학회 이사장·한국외대 뉴욕동문회 이사장(영어 72)이 선정됐다.
김세원 명예회장은 MBC와 KBS 등에서 라디오와 TV 프로그램 진행을 맡아온 방송인으로, 음악 프로그램을 통해 국내 라디오 방송 문화 발전에 기여해 왔다. 또한 EBS 이사장을 역임하는 등 방송과 교육 분야에서 활동을 이어왔으며, 모교 여성동문회 초대 회장을 맡아 동문 사회 발전에도 참여했다. 백창호 이사장은 미국에서 Nara Trading Inc.를 운영하며 어패럴 생산·유통 사업을 확장해 온 기업인이다. 현재 이백장학회를 통해 장학사업을 이어가는 한편, 한국외대 뉴욕동문회 이사장으로서 동문 교류와 기부 활동을 지속하고 있다.
한국외대 관계자는 “이번 수상은 각 분야에서 사회적 가치를 창출해 온 동문들의 성과를 조명하는 자리”라고 밝혔다.
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