갤럭시 S 울트라 시리즈, 美 ‘컨슈머리포트’ 스마트폰 평가 3년 연속 1위

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 15일 16시 20분

글자크기 설정

삼성전자가 인공지능(AI) 기능을 대폭 강화한 ‘갤럭시 S26’ 시리즈가 공개된 2월 26일 서울 서초구 삼성 강남에 ‘갤S26 시리즈’가 진열돼 있다. S26 시리즈는 갤럭시 S26 울트라, 갤럭시 S26플러스, 갤럭시 S26까지 총 3개 모델로 3월11일부터 한국, 미국, 영국, 인도, 베트남 등 전 세계 120여개 국가에 순차적으로 출시한다. 국내 사전 판매는 2월27일부터 3월5일까지 7일간 진행된다. 2026.02.26 뉴시스
삼성전자가 인공지능(AI) 기능을 대폭 강화한 ‘갤럭시 S26’ 시리즈가 공개된 2월 26일 서울 서초구 삼성 강남에 ‘갤S26 시리즈’가 진열돼 있다. S26 시리즈는 갤럭시 S26 울트라, 갤럭시 S26플러스, 갤럭시 S26까지 총 3개 모델로 3월11일부터 한국, 미국, 영국, 인도, 베트남 등 전 세계 120여개 국가에 순차적으로 출시한다. 국내 사전 판매는 2월27일부터 3월5일까지 7일간 진행된다. 2026.02.26 뉴시스
삼성전자가 올해 새롭게 출시한 프리미엄 스마트폰 갤럭시 S26 울트라가 미국 소비자 전문지 ‘컨슈머리포트’가 발표한 최신 스마트폰 평가에서 1위를 차지했다. 갤럭시 S 울트라 시리즈는 컨슈머리포트 스마트폰 평가에서 3년 연속 1위에 올랐다.

15일 삼성전자에 따르면 갤럭시 S26 울트라는 이달 발표된 컨슈머리포트 성능 평가와 신뢰도 및 만족도에서 종합 88점으로 단독 1위에 올랐다. 갤럭시 S26 울트라는 성능 평가 10개 항목 중 디스플레이, 후면 카메라 이미지 품질, 배터리, 내구성, 사용 편의성 등 7개 분야에서 5점 만점을 받았다.

지난 모델인 갤럭시 S25 울트라와 S24 울트라는 올해 평가에서 각각 87점으로 공동 2위를 차지했다. 아이폰 16 프로 맥스와 아이폰 17 프로 맥스는 86점으로 갤럭시 S25 플러스와 함께 공동 4위를 기록했다.
#컨슈머리포트#삼성전자#갤럭시 S26 울트라#스마트폰 평가#프리미엄 스마트폰
박현익 기자 beepark@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스