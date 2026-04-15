신현송 “현 상황은 성장보다 물가 우선”…금리 인상 가능성 시사

신현송 한국은행 총재 후보자는 15일 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에서 “물가(안정)와 성장이 상충하면 ‘물가’에 무게를 두겠다”고 밝혔다. 중동 정세 불안으로 국제 유가와 원-달러 환율 상승 압력이 이어지고 있는 가운데, 물가 상승 압력이 계속될 경우 기준금리 인상 가능성을 시사한 것으로 풀이된다. 장녀의 국적 상실 신고 누락과 신 후보자 소유의 아파트에 모친이 무상 거주했다는 논란 등에 대해선 “심려를 끼쳐 송구스럽다”며 사과했다.
청문회에서 신 후보자는 “한국처럼 유가에 이렇게 민감한 경제에서는 충격이 상당한 만큼 지금 상황에서는 물가(안정)가 우선하는 상황”이라고 말했다. 중동 전쟁 장기화로 앞으로 물가 상승 압력이 더 커지면 경제 성장률 하락 위험을 감수하더라도 한은 금융통화위원회가 기준금리를 인상에 나설 수 있다는 뜻이다.
신 후보자는 “일시적인 충격이라면 통화 정책으로 대응할 필요가 없지만 오래 지속돼 물가에 반영되고 전반적인 인플레이션이 이어진다고 한다면 통화 정책의 역할(기준금리 인상)도 있을 것”이라고 덧붙였다. 국가데이처터에 따르면 지난달 석유류 가격은 1년 전보다 9.9% 상승해 러시아-우크라이나 전쟁 발발 직후인 2022년 10월(10.3%) 이후 가장 많이 뛰었다. 이달부터는 국제 유가 상승 영향이 퍼져 물가 상승 폭은 더 커질 것으로 전망된다.
금통위는 지난달 10일 통화정책 방향 결정 회의에서 기준금리를 연 2.50%로 결정했다. 지난해 7월부터 7회 연속 동결했다. 신 후보자는 “소비자 물가 상승률 전망치(기대 인플레이션) 상승으로 이어지는 등 파급효과가 나타난다면 통화정책을 써야 한다”고 설명했다.
장녀 국적 상실 신고 누락과 위장전입 의혹과 관련해서는 “후회되는 일”이라며 고개를 숙였다. 신 후보자 장녀는 1999년 한국 국적을 상실한 뒤 이를 신고하지 않았고, 2023년 12월 국내에서 불법 전입 신고를 했다는 문제가 제기됐다. 신 후보자는 “절차를 충분히 생각하지 않고 신고한 것이고 잘못한 일”이라고 말했다.
신 후보자 본인이 보유한 서울 강남구 아파트에 모친이 전세 보증금이나 월세를 내지 않고 무상 거주해 증여세를 누락했다는 지적에는 “필요한 세무 조치를 하겠다”고 답했다.
국회 재정경제위는 16일까지 신 후보자로부터 추가 소명 제료를 제출 받은 뒤 청문경과보고서 채택 여부를 논의할 예정이다.
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