세계지도서 ‘일본해’ 표기 사라진다…‘지명 아닌 숫자’ 새표준 채택

앞으로 국제사회에서 ‘일본해(Sea of Japan)’로 표기의 근거가 사라지며 동해(East Sea) 표기가 늘어날 것으로 보인다.
26일 해양수산부에 따르면 이달 19일부터 23일간 모나코에서 열린 제4차 국제수로기구(IHO) 총회에서 전 세계 해역을 지명이 아닌 고유 숫자로 구분하는 새로운 디지털 데이터셋(S-130)이 정식 채택됐다. IHO는 선박항해에 필요한 해도 및 해양정보 표준개발과 관리를 담당하는 정부 간 국제기구다.
이번 결정으로 각 바다 이름이 해역 중심점의 위도와 경도를 조합한 숫자로 바뀐다. 일본해나 동해라는 명칭 자체가 사라지는 것이다.
기존 IHO 해도집(海圖集)에는 1929년 일제강점기 일본이 한반도 동쪽과 일본 서쪽 사이 해역을 ‘일본해’로 등록한 이후 일본해로 단독 표기돼 왔다. 이는 일부 국가, 기관에서 동해를 일본해로 표기하는 근거가 됐다. 해수부 관계자는 “앞으로 지도 플랫폼에서 동해(East Sea) 표기가 확산될 수 있도록 노력할 것”이라고 설명했다.
이축복 기자 bless@donga.com
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