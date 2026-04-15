CMG제약 ‘닥터올케어 프리미엄’, 2026 고객감동 우수브랜드 대상 수상

차바이오그룹 계열사 CMG제약은 자사 헬스케어 제품 ‘닥터 올케어 프리미엄’이 동아일보가 후원하는 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’에서 혈행 개선 건강기능식품 부문 1위를 수상했다고 밝혔다.
이번 수상은 소비자 만족도와 제품 경쟁력, 브랜드 신뢰도 등을 종합적으로 평가해 선정됐다.
‘닥터 올케어 프리미엄’은 혈액순환 개선에 초점을 맞춘 제품으로, 개별 인정형 기능성 원료인 L-아르기닌을 적용한 것이 특징이다. 특허 기반 원료와 생산 공정을 활용해 혈관 이완과 혈류 개선을 동시에 고려한 설계를 적용했다는 설명이다.
제품은 섭취 편의성을 높이기 위해 300mg 소형 정제를 적용하고, 비타민D를 함께 구성해 영양 요소를 보완했다. 액상과 정제를 결합한 이중 제형을 통해 혈행 관리와 영양 보충을 동시에 고려한 점도 특징으로 꼽힌다.
최근 건강기능식품 시장에서는 단일 기능 중심 제품에서 벗어나 복합 기능과 섭취 편의성을 강화한 제품이 확대되는 추세다. CMG제약 역시 일상에서 지속적으로 관리할 수 있는 형태의 제품 설계에 주력하고 있다.
CMG제약 관계자는 “제품 설계 철학과 품질 기준이 소비자에게 긍정적으로 평가된 결과”라며 “앞으로도 프리미엄 헬스케어 제품 개발을 지속할 계획”이라고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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