질병 예방-진단-치료-사후 점검까지 전 생애 건강관리

메트라이프생명보험㈜의 360Health가 ‘2026 국가산업대상’ 건강관리 솔루션 부문 대상을 수상했다. 2년 연속이다.
메트라이프생명은 고객 중심의 헬스케어 서비스 혁신과 디지털 플랫폼 기반의 건강관리 프로그램을 통해 국내 보험업계에 새로운 기준을 제시해왔다. 특히 고객의 전 생애 건강관리를 지원하는 통합 솔루션 360Health를 도입해 질병 예방부터 조기 진단, 치료, 사후 관리까지 모든 단계에 걸쳐 종합적인 건강관리 서비스를 제공하고 있다.
360Health는 2019년 론칭 이후 솔루션을 꾸준히 발전시켜 2020년에는 AI를 활용한 개인 맞춤형 식단 추천과 운동 추천 기능을 추가했다. 고객의 영양 상태를 실시간 분석해 개인별 맞춤 식단을 추천하고 식단 효과를 시뮬레이션 리포트로 확인할 수 있도록 지원한다. 또한 운동 빈도와 강도 등을 기반으로 한 맞춤형 운동 프로그램도 제공해 고객의 일상 속 건강관리를 체계적으로 돕는다.
특히 2025년 9월부터는 일본 중입자치료 병원과의 연계를 기반으로 한 올인원 해외 중입자치료 지원 및 우대 서비스까지 확장했다. 해당 서비스는 △의료기록 무료 번역 △해외 병원 사전 심사 △진료 예약 △현지 통역 및 체류 지원 등 해외 치료 전 과정을 통합적으로 지원하는 것이 특징이다. 고객은 복잡한 절차 없이 전문적인 치료 기회를 확보할 수 있다.
이 외에도 △병원 예약 △건강검진 예약 △명의 안내 △한방병원 찾기 서비스 △간호사 동행 서비스 △AI 건강 자가진단 등 다양한 헬스케어 서비스를 고객들이 간편하게 이용할 수 있도록 지원하고 있다.
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