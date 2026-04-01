‘미래 리터러시’ 역량을 핵심 가치로 두는 영어교육

새김교육㈜의 파머스영어가 ‘2026 국가산업대상’ 어린이 영어교육 부문 대상을 수상했다. 4년 연속이다.
파머스영어는 기존 영어교육의 한계를 넘어 자체 교육 콘텐츠를 기반으로 학습자의 사고력과 의사소통 역량을 강화하는 영어교육 모델을 구축해 시장의 변화를 주도해왔다. 파머스영어는 슬로건인 ‘HAPPY ENDING’을 중심으로 영어로 소통하는 행복한 시작과 글로 생각을 증명하는 완성의 순간을 추구한다. 이를 통해 영어 학습을 넘어 배우는 과정 자체를 즐거운 경험으로 만들고 자신의 생각을 논리적으로 표현하는 성장의 성취감을 이끌어내고 있다.
또한 파머스영어는 유네스코가 제시한 ‘미래 리터러시’ 개념을 교육적으로 재해석해 브랜드의 핵심 가치로 정립하고 이를 실제 교육 프로그램으로 구체화해왔다. 이러한 철학은 영어 독서논술 프로그램 ‘영독비’와 사고 기반 글쓰기 프로그램 ‘IB 라이팅’에 반영돼 학습자가 자신의 생각을 논리적으로 정립하고 이를 근거로 설득력 있게 표현하는 미래 리터러시 역량을 기를 수 있도록 하고 있다.
한편 파머스영어는 체계적인 운영 구조와 지속적인 연구개발을 바탕으로 전국 400여 개 가맹 학원과 함께 성장하고 있다. 가맹 학원들과의 전국 세미나를 통해 교육 비전과 정책·제도 변화에 대한 방향성을 공유하며 긴밀한 소통을 이어가고 있으며 이를 기반으로 함께 성장하고 가치를 확장하며 브랜드 경쟁력을 지속적으로 확대해 나가고 있다.
나아가 파머스영어는 초등부터 고등까지 이어지는 학습 구조를 지속적인 연구개발을 통해 완성했다.
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