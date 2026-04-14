NHN KCP-아발란체, ‘블록체인 기반 결제 특화 메인넷 구축’ MOU 체결

종합결제기업 NHN KCP(대표 박준석)가 글로벌 블록체인 플랫폼 아발란체(Avalanche) 개발사 아바랩스(Ava Labs, Inc.)와 함께 블록체인 기반 결제 특화 메인넷 구축에 나선다.
NHN KCP는 14일 서울 구로구 본사에서 아바랩스와 ‘블록체인 기반 결제 인프라 및 스테이블코인 결제 시스템 구축’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
아발란체는 빠른 성능과 확장성을 기반으로 독립 블록체인 네트워크를 구축할 수 있는 오픈소스 블록체인 플랫폼이다. 이번 협약은 기존 결제 인프라의 한계를 보완하고 글로벌 시장에 최적화된 결제 아키텍처를 구축하기 위해 마련됐다. 양사는 아바랩스의 아바클라우드(Ava Cloud) 기술을 기반으로 NHN KCP 결제 특화 메인넷을 공동 개발하며, NHN KCP는 결제 전문성을 바탕으로 시스템 아키텍처 설계를 주도하고 기존 결제 시스템과의 유기적인 연동을 위해 긴밀히 협력할 계획이다.
양사는 초고속 결제 승인과 온체인(On-chain) 암호화 기술이 결합된 결제 특화 메인넷을 공동 개발하고, 이를 가맹점 맞춤형 인프라 형태로 제공하는 결제 생태계를 구축해 나갈 예정이다.
협력의 기술적 핵심은 세 가지 축으로 추진된다. 1초 이내 결제 실현을 통한 초고속 승인 제공, 결제 및 가맹점 정산 금액 등 민감 거래 데이터의 온체인 암호화를 통한 보안성 강화, 가맹점별 독립된 전용 메인넷과 디지털 월렛을 공급할 수 있는 환경 구축이다.
아울러 양사는 ▲토큰화 예금(Tokenized Deposits) 모델 ▲다중 스테이블코인 정산 구조 ▲크로스보더 결제(글로벌 B2B 해외 결제 및 정산) 등 디지털 상거래 및 글로벌 결제 영역에서의 신규 사업 기회를 공동 발굴한다. 기술적 실현 가능성을 검증하는 PoC(개념검증) 단계를 거쳐, 향후 글로벌 금융 및 결제 파트너 네트워크와의 연계까지 추진한다는 전략이다.
NHN KCP 박준석 대표는 “이번 협약은 국내 최고 수준의 결제 운영 노하우를 보유한 NHN KCP와 글로벌 블록체인 기술력이 만나 실제 비즈니스에 즉시 적용 가능한 혁신 모델을 도출한다는 데 의미가 있다”며 “철저한 기술 검증을 바탕으로 미래 결제 시장의 패러다임을 바꿀 수 있는 비즈니스 모델을 지속적으로 발굴하고 구체화해 나가겠다”고 밝혔다.
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