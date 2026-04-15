전국 53개 캠퍼스에서 데이터 기반 ‘입시 미술’ 교육

[2026 대한민국 산업대상] 대한민국 산업대상 교육 서비스 부문
하이파이브미술학원이 ‘2026 대한민국 산업대상’ 교육 서비스 부문 대상을 수상했다.
이번 수상은 입시미술 교육을 특정 원장의 주관적 역량에서 분리해 데이터 기반 시스템으로 표준화함으로써 모든 학생에게 균등한 교육 기회를 제공한 점을 높게 평가받은 결과다.
하이파이브 경영지원센터는 브랜드 통합 컨트롤타워로서 교육 품질의 상향 평준화를 이끌고 있다. 지도자에 따라 교육의 질이 달라지는 편차를 데이터 시스템으로 해결했으며 론칭 첫해 연세대·건국대 등 주요 8개 대학 실기대회 대상 수상자를 배출하며 시스템의 실질적인 교육 효과를 입증했다.
현재 전국 53개 캠퍼스로 확장된 하이파이브는 지난해 포브스코리아 ‘고객신뢰도 1위’를 수상하며 소비자 신뢰를 확인했다. 본부 수익보다 학생과의 동반 성장을 우선시하는 상생 모델을 통해 교육 시설 투자와 강사 처우를 개선했으며 이는 학생들이 더욱 전문적인 환경에서 지도받을 수 있는 선순환 구조로 이어지고 있다.
조명환 대표는 “교육 혁신의 목적은 지역에 상관없이 모든 학생이 최상의 지도를 받을 수 있는 환경을 만드는 것”이라며 “앞으로도 학생의 성장을 최우선으로 생각하는 검증된 콘텐츠를 통해 입시미술의 올바른 기준을 제시하겠다”고 밝혔다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0