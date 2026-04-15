팹타머, 압타머 폐수처리 기술로 글로벌 환경시장 재편

[2026 대한민국 산업대상] 대한민국 산업대상 제조 신기술 부문
㈜팹타머가 ‘2026 대한민국 산업대상’ 제조 신기술 부문 대상을 수상했다.
이번 수상은 기존 이온교환수지 방식의 한계를 넘어선 핵산 물질인 압타머 기반 분리 기술의 혁신성과 산업적 파급력을 인정받은 결과다.
팹타머는 압타머 기반 바이오·소부장 기술기업으로 특정 금속이온에만 선택적으로 결합하는 압타머를 활용해 방사성폐기물 처리 과정에서 발생하는 2차 폐기물을 획기적으로 줄이는 데 성공했다. 기존 대비 약 100분의 1 수준으로 폐기물을 줄였으며 이론적으로는 최대 1만 분의 1 수준까지 감축 가능한 기술로 평가된다.
이 기술은 처리 비용 절감과 저장 리스크 감소, 환경오염 저감 효과를 동시에 기대할 수 있어 원전 해체 및 SMR(소형모듈원자로) 시장 확대에 따라 주목받는 차세대 친환경 솔루션으로 꼽힌다.
또한 압타머 설계부터 분리·회수까지 아우르는 통합 기술을 바탕으로 반도체·배터리 공정의 금속이온 폐수처리와 자원 회수 분야까지 적용 범위를 넓히고 있다.
윤미용 대표는 “기술 상용화와 글로벌 시장 진출에 속도를 내고 성과 공유를 통해 지속가능한 성장 기반을 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다. 이어 “작지만 민첩한 조직의 강점을 살려 빠르게 실행하고 글로벌 소부장 시장에서 경쟁력 있는 기술기업으로 자리매김하겠다”고 덧붙였다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
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