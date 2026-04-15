부동산 마케팅 분야 AI 디지털 인재 양성 체계 구축

㈔한국부동산마케팅협회가 ‘2026 대한민국 산업대상’ AI·디지털 인재육성 부문 고용노동부 장관상을 수상했다.
부동산 마케팅 산업은 현장 경험에 의존하는 산업 구조로 체계적인 인재 양성 인프라가 사실상 존재하지 않았다. 장영호 회장은 2019년 협회 설립 이후 이 공백을 직접 메워왔다. 분양대행업의 법적 지위를 확보하고 2024년 한국표준산업분류 독립 업종(68224)을 신설한 데 이어 업계 최초로 AI·디지털 기반의 실무 인재 양성 체계를 구축했다.
그 중심에 서울시 ‘매력일자리사업’이 있다. 협회는 민간단체 협력형 운영기관으로 3년 연속(2024∼2026) 선정돼 해마다 사업 규모와 교육 수준을 끌어올리며 가시적인 성과를 만들어냈다. 2024년 첫해 참여 인턴 30명 중 17명을 정규직으로 전환시켰고 2025년에는 35명으로 확대해 전원을 21개 회원사에 배치, 정규직 전환율 89.4%를 달성했다. 2026년에는 AI 교육 비중을 100시간으로 대폭 확대하고 참여 회원사를 38개로 늘렸으며 국가보훈부와 협력해 제대군인 연계 채용 채널도 신설했다. 3년 누적 87명의 청년 인재를 양성하며 민간 협회가 직접 현장형 인재를 키워내는 고용 선순환 모델을 정착시켰다.
장 회장은 “이번 수상은 협회만의 성과가 아니라 사업에 참여해준 회원사들과 청년들이 함께 만든 결과”라며 “부동산 마케팅 산업의 디지털 전환과 양질의 청년 일자리 창출에 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.
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