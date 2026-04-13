‘개미·기관’ 다 몰려들었다…1분기 주식 결제대금 일평균 ‘6.5조원’

올해 1분기 주식시장 하루 평균 결제대금이 약 36조 원에 달하는 것으로 집계됐다.
13일 한국예탁결제원에 따르면 올해 1분기 증권결제대금은 일평균 35조8000억 원으로 전년 동기(27조2000억 원) 대비 31.6% 증가했다. 코스피가 본격적인 상승세를 보이던 직전 분기와 비교해도 15.3% 상승한 수치다.
이 같은 증가세는 주식결제대금이 견인했다. 1분기 주식결제대금은 일평균 6조5000억 원으로 전년 동기 대비 246.2% 급증했다. 직전 분기와 비교해도 77.9% 늘어났다.
세부적으로는 코스피·코스닥 등 주요 장내 주식시장의 상승폭이 컸다. 1분기 장내 주식시장 일평균 결제대금은 2조9000억 원으로 직전 분기 대비 78.2% 증가했다.
같은 기간 주식기관투자자의 일평균 결제대금은 3조6000억 원으로 직전 분기 대비 77.6% 증가했다. 증시 활황에 힘입어 개인투자자들이 적극적으로 주식 거래에 참여했고, 기관들도 포트폴리오 재편에 나서며 결제 규모가 급격히 커진 것으로 분석된다.
● 채권 시장은 엇갈려…‘장외 시장’이 버팀목
올해 1분기 채권결제대금은 일평균 29조3000억 원으로 전년 동기 대비 15.8%, 직전 분기 대비 7.0% 증가했으나 상승폭은 완만했다. 특히 장내 채권시장 거래대금은 9조3000억 원으로 직전 분기(11조4000억 원)에 비해 19% 감소하며 일평균 결제대금은 2조9000억 원으로 줄었다.
반면 장외 시장에서 기관끼리 직접 거래하는 채권기관투자자결제대금은 26조4460억 원으로 직전 분기 대비 7.8% 늘어나며 전체 채권시장의 성장을 견인했다.
주식시장 활성화에 따른 자금 이동으로 장내 채권 거래는 정체된 반면, 금리 변동 등에 대비한 기관들의 헤지 거래 및 국채 중심의 대규모 자금 운용이 작용한 것으로 풀이된다.
채권 종류별로는 국채가 일평균 7조6000억 원으로 비중이 가장 높았고, 금융채 3조9000억 원, 특수채 1조1000억 원 순이었다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
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