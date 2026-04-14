[2026 대표브랜드대상]산청군의 효자 작물 고당도 산청딸기

산청딸기 품종은 설향이 70%, 장희가 25%를 차지한다. 특히 산청에서 가장 먼저 생산되는 장희 품종은 신맛이 거의 없고 당도가 높아 소비자에게 인기를 끌면서 시장에서 높은 가격을 받는다. 그 외에도 경남농업기술원에서 육성한 금실딸기가 재배되고 있으며, 그 생산량은 점차 증가하고 있다.산청군은 전국 대표 농산물로 자리매김하고 있는 ‘산청딸기’의 명성을 이어가기 위해 산엔청농업인대학에 딸기반을 운영하여 전문재배기술을 교육하고 있으며 딸기재배시설 현대화 사업 및 스마트팜, 수경재배시설 지원사업과 신기술, 신품종 보급사업 등을 펼치고 있다. 또 산청의 상징인 ‘산엔청’ 공동브랜드를 지속적으로 홍보해 산청딸기의 이미지를 높여 국내를 넘어 세계시장을 상대로 유통 활성화를 위해 노력하고 있다.산청군은 주요 수출국인 홍콩, 싱가포르, 베트남 등 동남아시아뿐만 아니라 미주지역 등 새로운 시장에 대한 판로가 확보되면서 앞으로 농가 소득을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.