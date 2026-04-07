자본시장의 동력을 전북으로… 하나금융, ‘거점화 승부수’ 띄웠다

전북혁신도시에 자산운용·증권 등 그룹 핵심 역량 집약
하나금융그룹이 전북혁신도시를 자본시장 전략의 핵심 축으로 선정하고, 그룹 역량을 결집한 통합 금융 거점 마련에 속도를 낸다. 자산운용과 증권, 수탁 등 자본시장 핵심 기능을 전북으로 모아 지역 경제의 도약과 금융 경쟁력 강화를 동시에 달성하겠다는 포석이다.
전문 인력 150명 재배치와 지역 채용 통한 운영 기반 강화
창업 플랫폼 가동 및 소상공인 자생력 높이는 포용금융 전개
국민연금 연계 비즈니스 고도화로 지역 상생 생태계 조성
이번 계획의 중심은 하나금융 자본시장 원 루프(One-Roof) 센터 신설이다. 각지에 흩어져 있던 운용 및 기관 영업 기능을 한곳에 모으는 이 센터에는 약 150명의 전문 인력이 단계적으로 전진 배치된다. 여기에 전주 소재 콜센터를 혁신도시로 이전해 고객 지원 기반을 다지는 한편, 현지 인재 채용을 병행해 고용 창출에도 기여할 방침이다.
단순한 거점 이전을 넘어 국민연금공단과의 비즈니스 연계성도 대폭 강화한다. 기금 운용 관련 금융 서비스를 밀착 지원하고, 지역 내 벤처 및 혁신 기업을 대상으로 한 투자 금융 공급을 확대해 전북을 실질적인 자본시장 거점으로 육성한다는 구상이다.
지역 창업 생태계 활성화를 위한 성장 플랫폼도 가동된다. 하나원큐 애자일랩을 통해 유휴 공간을 청년 창업가의 전용 사무실로 탈바꿈시키고, 전문가 지도와 투자 연계를 지원한다. 또한 지역 주요 대학들과 손잡고 실전 창업 교육을 전개해 혁신 기업의 탄생을 뒷받침할 계획이다.
소상공인과 취약계층을 향한 포용금융의 보폭도 넓힌다. 고효율 에너지 기기 보급과 디지털 전환 지원 등 상권 경쟁력을 높이는 실무적 도움은 물론, 전북신용보증재단과의 공조를 통해 금융 문턱을 낮춘 보증부 대출을 지속적으로 공급한다.
문화와 교육을 통한 지역사회와의 교감도 이어간다. 정기적인 공연 개최로 문화적 갈증을 해소하고, 취약계층 아동과 청소년을 대상으로 한 금융 문해력 교육을 전북 전역에서 전개한다. 하나금융 관계자는 이번 거점 구축을 자본시장 성장과 지역 활성화라는 두 가지 목표를 달성하는 모범적인 금융 생태계 모델로 안착시키겠다고 밝혔다.
김상준 기자 ksj@donga.com
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