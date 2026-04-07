삼성전자, 역대 최대 영업이익에 ‘20만 전자’ 재돌파

삼성전자가 올해 1분기(1∼3월) 영업이익 57조2000억 원으로 시장의 예상을 뛰어넘는 역대 최대 실적을 기록하면서 7일 장중 ‘20만 전자’를 회복했다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 ‘반도체 투 톱’의 강세 영향으로 코스피도 한때 5,500선을 넘어섰다.
7일 코스피는 전 거래일 대비 1.87% 오른 5,552.19에 개장했다. 삼성전자는 이날 연결 기준 올 1분기 영업이익이 전년 동기(6조6900억 원) 대비 8.5배로 증가했다고 공시했다. 매출은 133조 원으로 지난해 1분기(79조1400억 원) 대비 68.06% 늘었다.
증권사 26곳의 삼성전자의 1분기 영업이익 전망치가 평균 40조 원 규모였다는 점을 고려하면 시장의 예상을 크게 뛰어넘은 기록이다. 미국 블룸버그통신은 “삼성전자는 중동 전쟁으로 불확실성이 커진 상황에서도 인공지능(AI) 메모리 칩(반도체)에 대한 수요가 견조함을 입증했다”고 평가했다. 삼성전자는 장중 20만9500원까지 오르기도 했다.
다만 개인 투자자들이 차익 실현에 나서면서 코스피는 오전 11시 현재 전 거래일 대비 0.15% 오른 19만3400원에 거래되고 있다.
상승 출발하며 5,500을 넘어서기도 했던 코스피는 개인 투자자들과 외국인이 ‘팔자’에 나서면서 상승 폭이 줄었다. 미국과 이란이 종전 대신 일시적인 휴전안을 논의하고 있다는 사실이 알려지면서 중동 정세의 불확실성이 이어질 것이라는 전망이 투자 심리에 영향을 미친 것으로 보인다.
코스닥지수는 전 거래일 대비 1.23% 오른 1,060.25에 개장했다. 이후 약세로 전환하며 오전 11시 현재 1.05% 내린 1,036.27을 나타내고 있다.
서울 외환시장에서 원-달러 환율은 전장 대비 2.4원 오른 1508.7원에 개장했다. 환율은 상승 폭을 키워 1511원 선에서 거래되고 있다.
지민구 기자 warum@donga.com
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