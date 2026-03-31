한국앤컴퍼니, 김준현 부사장 대표이사 선임

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김준현 신임 한국앤컴퍼니 대표이사 부사장
김준현 신임 한국앤컴퍼니 대표이사 부사장
한국앤컴퍼니그룹의 사업형 지주회사 한국앤컴퍼니㈜는 이사회 결의를 통해 김준현 경영총괄 부사장(사진)을 대표이사로 선임했다고 31일 밝혔다. 이에 따라 한국앤컴퍼니는 박종호 사장 단독 대표이사 체제에서 박종호·김준현 각자대표이사 체제로 전환한다. 박 대표는 사업총괄을 맡고, 김 대표는 경영총괄을 맡아 그룹의 중장기 성장 전략, 재무 건전성 강화 등을 중점 추진한다.
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이원주 기자 takeoff@donga.com
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