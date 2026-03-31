농심, 서울숲에 430평 규모 ‘40주년 신라면 정원’ 조성한다

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농심이 ‘2026 서울국제정원박람회’에서 조성할 예정인 기업정원 ‘Spicy Happiness In Noodles’ 렌더링 이미지. 농심 제공
농심이 ‘2026 서울국제정원박람회’에서 조성할 예정인 기업정원 ‘Spicy Happiness In Noodles’ 렌더링 이미지. 농심 제공
농심이 올해 출시 40주년을 맞이한 신라면을 테마로 특별한 기업정원을 선보인다.

농심은 오는 5월 1일부터 10월 27일까지 서울 성수동 서울숲 일대에서 열리는 ‘2026 서울국제정원박람회’에 참가한다고 31일 밝혔다. 작년에 이어 두 번째다.

올해 농심은 40주년을 맞은 신라면을 기념해 브랜드 슬로건인 ‘Spicy Happiness In Noodles’를 정원의 이름으로 정했다. 정원은 박람회장 내 ‘작품정원’ 공간 중 ‘K-컬처존’에 1428㎡(약 430평) 규모로 마련된다.

정원에는 신라면 특유의 매력이 반영됐다. 기업 로고와 신라면을 상징하는 빨간색, 브랜드 캐릭터를 정원 동선에 조화롭게 배치하며, 꼬불꼬불한 라면 면발의 형태와 라면이 끓을 때 생기는 물의 기포 등 신라면이 조리되는 과정을 시각적으로 재해석해 조형물에 담아낸다.

정원 중앙에는 천장에 라면 면발 모양의 구조물을 입체적으로 장식한 파빌리온을 배치한다. 관람객이 신라면 그릇 속에 직접 들어와 있는 듯한 이색적인 경험을 느낄 수 있도록 조성할 계획이다.

한편 이번 정원 조성을 위해 농심은 30일 서울시청에서 서울시와 ‘2026 서울국제정원박람회 기업동행정원 조성을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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