회의록 쓰던 신입 자리, AI가 꿰찼다…요약-번역에 메일 초안까지 척척

서울의 한 광고회사에 다니는 직장인 권모 씨(32)는 최근 AI 음성인식 기반 회의록 서비스를 사용하기 시작하며 업무 시간이 크게 줄었다며 이렇게 말했다. 회의 내용을 녹음한 뒤 일일이 풀어 회의록을 써야 했던 과거와 달리, AI가 실시간으로 내용을 번역·요약하고 액션플랜과 메일 초안까지 작성해주기 때문. 권 씨는 “사회초년생 때 회의록 때문에 회사에서 꾸지람을 들었던 기억이 이제는 먼 과거처럼 느껴진다”고 말했다.
●개인용→업무용 넘어가며 수익화 속도
회의록을 작성하던 신입사원의 역할을 이제는 AI가 대신하고 있다. AI 회의록 서비스는 개인용 도구를 넘어 기업 업무의 핵심 인프라로 자리 잡으면서 수익화에도 속도가 붙고 있다.
국내 선두주자는 네이버클라우드의 기업 전용 서비스 ‘네이버웍스 클로바노트’다. 네이버에 따르면 이 서비스는 2024년 10월 출시 후 지난해 12월까지 유료 고객 수가 월평균 40% 이상 늘었다. 네이버클라우드 관계자는 “개인용 음성-텍스트 변환 AI 서비스인 ‘클로바노트’에서 쌓은 사용자 경험이 기업 고객 유입으로 이어진 결과로, 누적 가입자는 최근 660만 명을 넘어 1년 전보다 약 24% 늘었다”라고 설명했다.
글로벌 시장도 빠르게 팽창하고 있다. 시장조사기관 마켓스앤마켓스에 따르면 전세계 음성인식 시장 규모는 2025년 96억6000만 달러(약 14조4000억 원)에서 2030년 231억1000만 달러(약 34조5000억 원)로 불어날 전망이다. 특히 한국을 포함한 아시아 지역은 연평균 20% 이상의 성장률로 시장 확대를 이끌 것으로 분석된다.
업계에서는 음성인식 서비스 중에서도 ‘AI 회의록 서비스’를 가장 빠르게 수익화될 영역으로 꼽고 있다. 업계 관계자는 “기업들이 회의 기록 부담을 줄이는 동시에, 회의 내용을 데이터 자산으로 활용하려는 수요가 맞물리면서 빠르게 성장하고 있다”라고 말했다.
●네이버 필두로 SK텔레콤 등 가세
시장이 커지면서 경쟁도 뜨거워지고 있다. 네이버를 필두로 후발주자들이 속속 가세하며 시장 주도권을 둘러싼 경쟁도 한층 치열해질 전망이다.
SK텔레콤의 ‘에이닷 노트’는 음성-텍스트 실시간 변환으로 기능을 차별화했다. 녹음 종료 후 텍스트를 확인할 수 있는 기존 방식과 달리 대화와 동시에 실시간으로 텍스트를 보여주고, 구간 요약을 제공해 현장에서 즉시 맥락 파악이 가능하도록 한 점이 특징이다. 또 회의록, 강의 노트 등 사용 목적에 최적화된 6종의 맞춤형 템플릿을 제공하고 있다. 에이닷 노트는 지난해 6월 출시 일주일 만에 누적 사용자 30만 명을 돌파하며 성장세를 보이고 있다.
관련 스타트업도 틈새를 파고들고 있다. 오프라인 비즈니스 환경에 특화된 기업 간 거래(B2B) 전용 AI 미팅앱 ‘비즈크러시’는 자체 개발한 노이즈 필터 엔진으로 카페나 콘퍼런스처럼 소음이 심한 환경에서도 높은 인식률을 구현하고, 45개 이상 언어를 실시간 통역하는 기능을 갖췄다. 발표 슬라이드 위에 통역 자막을 띄우는 ‘라이브 AI 오버레이’ 기술도 지원하며, 론칭 4개월 만에 사용자 3000명을 확보했다.
글로벌 언어 AI 기업 ‘딥엘(DeepL)’도 단순 번역 서비스를 넘어 실시간 음성 번역 기능인 ‘딥엘 보이스’를 업무용으로 고도화하고 있다. 딥엘 보이스를 통해 회의록 받아쓰기나 번역 다운로드 등을 35개 언어로 지원하며 글로벌 협업을 최적화하고 있다.
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