취약계층 아동에 의료비-주거비 지원

SGI서울보증은 임직원이 중심이 된 사회공헌 활동을 통해 상생의 가치를 사회 전반으로 확산하고 있다. 회사는 미래세대와 지역사회, 중소기업과 서민의 파트너로 자리매김하기 위해 2021년 사회공헌 브랜드 ‘ON 情(온정)’을 내보내고 이를 구심점으로 다양한 나눔 활동을 꾸준히 실천해 오고 있다.
SGI서울보증의 사회공헌 활동은 크게 세 축으로 나뉜다. 우선 ‘미래세대 성장파트너’ 역할을 해오고 있다. 회사는 취약계층 아동들에게 의료비와 주거비를 지원하고 있다. 백혈병·심장병 환아, 소아암 아동 등에게 치료비를 지원하는 한편 헌혈증서와 가발 제작비까지 함께 제공함으로써 실질적이고 포괄적인 도움을 실현하고 있다. 교육 분야에서도 저소득층 아동과 청소년을 위한 기부금 전달, 청소년 문화예술 꿈나무 육성 후원사업 등을 활발히 추진 중이다. 나아가 인도네시아 자카르타, 베트남 하노이 현지 학교에 노트북 등 정보기술(IT) 학습기기를 지원해 SGI서울보증이 진출한 국가 학생들의 디지털 교육 접근성을 높이는 데도 기여하고 있다.
환경 분야에서는 대학생 기후대응 서포터즈 ‘SGI 유스 플러스(Youth+)’와 임직원들이 협력해 기후변화 경각심을 높이는 캠페인을 전개하고 있다. 임직원들이 자전거 이용, 계단 오르기, 머그컵 사용 등 친환경 일상 활동으로 적립한 포인트를 환경 관련 사회공헌 기부금으로 전환하는 방식으로 ESG(환경, 사회, 지배구조) 가치를 회사 안팎에서 공유하고 있다.
두 번째 축은 ‘함께하는 나눔 파트너’다. 임직원들이 자발적으로 조직한 봉사단 ‘SGI 드림파트너스’는 제빵 봉사, 시각장애인 지원 등 지역사회 현장에서 직접 발로 뛰며 나눔 문화 확산에 앞장서고 있다. 각 지역본부도 구심점이 돼 이웃과의 공존 문화를 지역별로 뿌리내리고 있다. 마지막으로는 ‘동반성장 상생 파트너’로서 첨단산업 중소기업, 유니콘 기업, 지역 내 소상공인에 대해 보증지원을 한다.
SGI서울보증은 금융 본업의 사회적 책임을 넘어 임직원이 직접 참여하고 체감하는 사회공헌 문화를 만들어가고 있다. ‘ON 情(온정)’이라는 브랜드명에는 ‘온기 있는 정(情)으로 사회와 연결되겠다’라는 SGI서울보증의 의지가 담겨 있다.
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